Blickfang und Fotomotiv: Für die restaurierte Dampflok 52 8038 sind trotz Kälte viele Eltern mit Kindern in den Hauptbahnhof gekommen. Der Zug stoppte auf dem Weg zum Weihnachtsmarkt in Goslar für zwei Minuten. Am Sonntagabend um 19.22 Uhr (Gleis 8) gibt es auf dem Rückweg eine weitere Fotogelegenheit.