Luthe

Die Imker Marcel Müller-Meißner und seine Frau Janine Meißner haben sich einer speziellen Initiative gegen Klimawandel und Artensterben angeschlossen. In Kooperation mit der gemeinnützigen Organisation Trees for bees aus der Nähe von Hamburg werden sie Bäume pflanzen, Blühstreifen säen und weitere Partner suchen.

Mit Blühwiesen Lebensräume gestalten

„Wir wollen nicht reden, wir wollen eine Million Bäume pflanzen“, schreibt Thomas Bösch, ehrenamtlicher Geschäftsführer von Trees for bees, auf seiner Internetseite. Das Luther Imkerpaar war auf die Initiative aufmerksam geworden und hatte Bösch eingeladen zum Kennenlernen. Böschs Geschäftsmodell: Unternehmen oder auch Privatpersonen kaufen bei ihm Pflanzgut, Bäume oder ganze Pflanzaktionen. Als Gegenleistung startet Bösch für jede Aktion eine Werbekampagne in sozialen Plattformen oder auf Internetseiten der Firmen, in der die Förderer und ihr Engagement bekannt gemacht werden. Das Geld für die Aktion ist steuerlich absetzbar.

Anzeige

Müller-Meißner und seine Frau werden mit Bösch Bäume pflanzen und Blühwiesen als Lebensraum für Insekten und Wildtiere gestalten. „Die Blumen und Bäume sollen auch als Nahrung für unsere Bienen dienen, daher suchen wir das Saatgut gezielt aus“, sagt Müller-Meißner.

Unternehmen kümmert sich um Gesamtpaket

Zu den ausgewählten Blühpflanzen zählt die Phacelia – auch Bienenfreund genannt. Bienen, Hummeln und Schmetterlingen bietet sie fast das ganze Jahr über Nahrung. Aber auch Mohn, Ringelblumen, Lavendel, Malven und Glockenblumen gelten als besonders Bienen freundlich. „Wir kümmern uns um das Gesamtpaket von der Auswahl der Standorte, über die Beschaffung, das Anpflanzen und die Pflege der Bäume. Nicht nur in und um Hamburg – die Region Hannover schafft das mindestens genauso gut“, schreibt Bösch.

Unternehmen sucht Mitstreiter

Die Organisation strebe Wachstum im wahrsten Sinne des Wortes an – für die Natur genauso wie für Trees for bees selbst. Dafür unterstützt sie unter anderem die heimische Landwirtschaft beim Anlegen von Blühstreifen. Um die Welt etwas bunter zu machen, sucht die 2020 gegründete Organisation in erster Linie nach Unternehmen, die diese Vorhaben unterstützen, um einen grünen Fußabdruck zu hinterlassen.

Imker sind auf Expansionskurs

„So wird es uns vielleicht möglich, zusammen mit Trees for bees viele kleine und größere Projekte umzusetzen“, schreibt Müller-Meißner. Detaillierte Informationen dazu, wie Unternehmen die Initiative unterstützen können, teilt der Imker auf seiner Internetseite www.imkerei-mueller-meissner.de oder per E-Mail an info@imkerei-mueller-meissner.de mit. Der Imker und seine Frau halten derzeit 40 Bienenvölker an verschiedenen Standorten, sind aber auf Expansionskurs. „Ende des Jahres wollen wir bei 80 bis 100 legen“, sagte Janine Meißner.

Die Imkerfamilie bietet auch einen Bestäubungsservice für landwirtschaftliche Flächen oder Obstplantagen an. Außerdem können Interessierte gegen unterschiedlich hohe Beträge und für gewisse Mengen an Honig Bienenpatenschaften übernehmen.

Von Anke Lütjens