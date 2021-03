Wunstorf

Alle impfwilligen Bewohner der Alten- und Pflegeheime in Wunstorf haben ihre Erst- und Zweitimpfung erhalten. Das hat das Gesundheitsamt der Region bestätigt. Bei den Impfungen wurden auch Pflegepersonal und Dienstleister geimpft, die regelmäßig in den Einrichtungen arbeiten.

Die Nachricht ist bedingt aussagekräftig, weil die Region keine Zahlen hat über die grundsätzliche Impfbereitschaft in den jeweiligen Heimen. Es ist also nicht bekannt, wie viel Prozent der Bewohner insgesamt jetzt gegen das Coronavirus geschützt sind.

Die Region kann aber bestätigen, dass die Zahl der Erkrankten in den Einrichtungen seit 14 Tagen deutlich abnimmt. Aus Wunstorf waren vor 14 Tagen 125 akut Infizierte an das Land gemeldet worden. Am Donnerstag waren es 80, „was auch am Rückgang der Infektionen in Alten- und Pflegeheimen lag“, schreibt Regionspressesprecher Christoph Borschel. Die Zahl bezieht sich auf einen Zeitraum von zwei Wochen.

38 neu Infizierte seit Montag

Von Montag bis Mittwochnachmittag wurden 38 Neuinfektionen in Wunstorf festgestellt. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Donnerstag bei 137,5. „Einen neuen Infektionsschwerpunkt gibt es derzeit nicht“, schreibt Borschel.

Von Markus Holz