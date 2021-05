Steinhude

Einmal mehr steht ein Himmelfahrtstag mit Corona-Regeln am Steinhuder Meer bevor. Stadt und Polizei Wunstorf wollen die Aktivitäten möglichst steuern. Das habe sich bewährt, teilt die Stadtverwaltung mit. Auch in diesem Jahr hat die Stadt deshalb eine Allgemeinverfügung zum Thema erlassen.

Erster Punkt ist der Hinweis auf das Abstandsgebot von 1,50 Metern, das weiterhin gelte. Ausflüge in Gruppen und damit auch die klassischen Vatertagstouren seien nach der Corona-Verordnung und der Bundesnotbremse grundsätzlich nicht erlaubt. Ausgenommen sind nur Zusammenkünfte im engen Kreis, aktuell gilt noch die Regel ein Hausstand plus eine Person. Es deute sich an, dass es zu Christi Himmelfahrt bereits Lockerungen für Immunisierte beziehungsweise Geimpfte geben könnte. Möglicherweise gälten für sie dann andere Regeln.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Stadt empfiehlt Maske im ganzen Ort

Die Stadt Wunstorf empfehle den Besucherinnen und Besuchern des Ortskerns von Steinhude wegen seiner Kleinräumigkeit und des insbesondere bei schönem Wetter zunehmenden Tagestourismus, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Vorgeschrieben ist das in einzelnen Bereichen in Ufernähe, wo dies gesondert ausgeschildert ist.

Die Allgemeinverfügung untersage in Steinhude auf sämtlichen öffentlichen Flächen sowie auf dem Strandterrassenvorplatz, Musik so abzuspielen, dass Dritte sie hören. Wie auch im vergangenen Jahr werde die Grünfläche neben dem Minigolfplatz nicht freigegeben, heißt es weiter. Dies sei erforderlich, um Feiernden keinen Anreiz für Ansammlungen zu geben.

Alkoholverbot auf der Badeinsel

Ein Sicherheitsdienst regelt dann den Zutritt zur Badeinsel. Besucher dürfen dorthin weder alkoholische Getränke noch Glasflaschen jeglicher Art mitnehmen, und sie müssen Taschen und andere Transportbehälter zur Sichtkontrolle öffnen. Erkennbar alkoholisierten Personen werde der Zutritt zur Insel verweigert, heißt es weiter. All das diene dazu, dass alle Personen den Aufenthalt auf der Badeinsel am Steinhuder Meeres ungetrübt genießen können. Kräfte der Polizei und der Stadt Wunstorf sowie ein Sicherheitsdienst werden vor Ort sein, um die Regelungen durchzusetzen.

Von Kathrin Götze