Steinhude

Die Leinenfabrik in Wunstorf-Steinhude gehört zu den beliebten Ausflugszielen am Steinhuder Meer. Hinter den Backsteinmauern an der Bleichenstraße läuft der Betrieb mit jahrhundertelanger Tradition, dort entstehen auf den Webstühlen jeweils kleine Chargen von hochwertigen Leinen- und Halbleinenartikeln mit besonderen Mustern. Weber Sascha Pleger ist für die technische Seite verantwortlich – und für eine Menge mehr, wie ein Rundgang durch die Halle mit dem 32-Jährigen zeigt.

Nostalgische Webstühle funktionieren heute noch gut

Die Maschinen machen einen nostalgischen Eindruck, grün lackierter Stahlguss, hölzerne Rahmen und eine hochkomplizierte Anordnung von Kunststofffäden, die vom Webstuhl auf Hüfthöhe zur Jacquardmaschine unter der Decke hinauf reichen. Dieser sogenannte Harnisch überträgt das Muster auf den Stoff, der unten gewebt wird.

Anzeige

Zur Galerie Mit traditionsreicher Technik arbeitet die Leinenfabrik Seegers in Steinhude seit 1765. Weber Sascha Pleger hat das alte Handwerk von Grund auf gelernt. Neben der Textilverarbeitung gehört auch viel Mechanik und Gestaltung zum Beruf.

Gesteuert wird er von der Jacquardmaschine, einem Vorläufer moderner Computer, die eingelochte Muster von langen, gefalteten Papierstreifen abtastet und auf das Gewebe überträgt. Mit diesen Lochkarten zu arbeiten, ist nicht die neueste Technik, aber eine bewährte. Nur gibt es für die stabilen Maschinen heute viele Ersatzteile nicht mehr zu kaufen. Da ist der Weber auch als Schlosser und Mechaniker gefragt, muss öfter metallene Einzelteile selbst herstellen. Auch in der Musterentwicklung und an vielen anderen Stellen des Familienbetriebs fasst der Weber mit an. „Wir könnten hier auch noch einen weiteren Weber beschäftigen“, sagt Pleger, „aber es ist nicht einfach, jemanden zu finden.“

Ausbildung zum Weber ist selten geworden Die Weberausbildung zu organisieren, ist in Norddeutschland heutzutage schwierig. Sascha Pleger selbst hat seine Ausbildung im Vorwerk-Teppichwerk in Hameln absolviert. „Ich konnte noch zur Berufsschule in Bielefeld gehen, aber der Zweig ist inzwischen geschlossen“, sagt er. Nun gibt es entsprechende Schulen nur noch in Süddeutschland, zum Beispiel in Münchberg in Bayern. „Von hier aus müsste man das dann als Unterrichtsblock absolvieren, das wäre für den Betrieb sehr teuer“, sagt der Fachmann. Auch deshalb hätten die wenigen Webereien hierzulande Schwierigkeiten, Fachkräfte zu finden. Pleger selbst ist aus Hameln nach Wunstorf gewechselt, nachdem Vorwerk vor gut zehn Jahren starke Einschnitte vornehmen musste und etliche Mitarbeiter entließ.

Präzise Arbeit ist wichtig

Wie die Pixel eines Computerbildschirms ergeben die Fäden verschiedener Farben zusammen ein Bild aus Punkten. Rasend schnell schießen zwei sogenannte Bandgreifer den blauen Schussfaden zwischen den über eine breite Fläche aufgespannten hellen Kettfäden hin und her. Wo der Kettfaden oben liegt, entsteht ein heller Punkt, wo er unten liegt, ein blauer. Auch wenn es für das bloße Auge schnell erscheint, wie das Gewebe so binnen zwei Minuten um rund 30 Zentimeter anwächst, gibt es modernere Webstühle, die noch deutlich schneller arbeiten. „Wir machen es hier lieber etwas langsamer, dafür aber nur einmal, statt Fehler zu produzieren“, sagt Pleger.

Wenn trotzdem mal ein Faden reißt, hält die Maschine automatisch an. Der Fachmann zieht eine kleine Schere aus der Tasche, schneidet sauber ab und fügt mittels feinster Weberknoten ein exakt gleich langes Stück Faden wieder ein. Im Webgut wird die Stelle später nicht mehr auffindbar sein. „Den Besuchern sage ich immer, wer einen Knoten findet, bekommt den Artikel geschenkt“, sagt Pleger lachend, „das hat aber noch keiner geschafft.“

Führungen sind derzeit ausgesetzt

Seine fachkundigen Führungen durch den Betrieb sind sehr gefragt. Allerdings vergibt das Team der Leinenfabrik wegen der Corona-Regeln zunächst keine neuen Termine. „Frühestens im nächsten Jahr geht es weiter“, sagt PR-Managerin Birte Tönnies. Dafür ist das Café für die Herbst- und Wintersaison weit in die Verkaufs- und Museumsräume hinein gewachsen; die Tische sind dort verteilt, um erforderliche Abstände zwischen den Gästen einhalten zu können.

Info: Die Leinenfabrik Seegers, Bleichenstraße 28 in Wunstorf-Steinhude, mit Verkauf, Café und Museum öffnet täglich, 10 bis 18 Uhr.

Von Kathrin Götze