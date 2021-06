Steinhude

Der Kunstsommer kehrt wieder in die Kunstscheune an der Meerstraße zurück. Acht Künstler präsentieren ganz unterschiedliche Werke aus Malerei, Fusing-Glaskunst, Perlenschmuck, Raku-Arbeiten, Holzbrandmalerei und Keramik. Die Ausstellung ist von Dienstag, 29. Juni, bis Sonntag, 1. August, zu sehen. Sie ist montags bis freitags von 14 bis 18 Uhr geöffnet sowie sonnabends und sonntags von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Die Neustädterin Giselheid Cornelsen zeigt Acrylbilder mit immer wieder neuen Untergründen wie beispielsweise Stoff, Papier, Späne und Sand. Diese sind mit mehreren Farbschichten überlagert, die dem Medium Acryl nach Angaben der Organisatoren Lebendigkeit und Ausdruck verleihen.

Josefine Fehlauer, ebenfalls aus Neustadt, präsentiert ihre einfühlsamen „Seelenbilder“ in einer zeitaufwendigen und selbst entwickelten Technik. Bewundernswert sind auch die außergewöhnlichen Glasobjekte in der Fusing-Technik von Glaskünstler Frieder Korff aus Niedernwöhren-Mittelbrink.

Matzke sammelt Perlen aus aller Welt

Die Wunstorferin Heidrun Matzke fertigt stilvollen und hauptsächlich aus Naturmaterialien bestehenden Schmuck. Ihre kleinen Kostbarkeiten, die Perlen, findet sie weltweit und verarbeitet sie unter anderem mit Glasperlen. Die sind zum Teil am Brenner handgefertigt. Hanne Niescken-Voigt stellt in ihrem Atelier in Langenhagen Raku-Arbeiten aus Porzellan her. Dazu gehören unter anderem kleine und große Skulpturen für den Innen- und Außenbereich.

Zeitlos gestaltet Birgit Widderich aus Isernhagen ihre Keramiken in farbenfrohen Mustern. Bernd Otto Schifferings aus Neustadt fasziniert die Besucher mit seiner ausdrucksstarken, gegenständlichen, sowie abstrakten Holzbrandmalerei. Irene Schwartz aus Langenhagen meint, „Bunt“ sei ihre Lieblingsfarbe. Das ist auch unschwer in den abstrakten Bildern, die sie überwiegend mit der „Pouring“ Gieß-Technik gestaltet, zu erkennen. Ihre Malwerkzeuge sind neben Pinseln auch Pappe, Papier, Finger und vieles mehr.

Von Anke Lütjens