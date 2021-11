Der Weihnachtsmarkt in Wunstorf hat seine Türen am Montag geöffnet. Und schon mehren sich kritische Stimmen in den sozialen Netzwerken. Die Werbegemeinschaft verschärft jetzt ihre Vorschriften. Auch in anderen Ortsteilen soll es an Wochenenden möglich sein, sich auf einen Glühwein zu treffen.