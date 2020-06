Wunstorf

Zu einem lehrreichen Stadtbummel treffen sich Interessierte am Mittwoch, 1. Juli, vor der Stadtkirche. Los geht es um 15 Uhr. Der Rundgang durch den historischen Ortskern führt unter anderem entlang der Wasserzucht, der Abtei und des Ratskellers. Die Führung dauert etwa 90 Minuten. Erwachsene zahlen 4 Euro. Begleitende Kinder bis 14 Jahre gehen kostenlos mit. Die Teilnehmer müssen eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Eine Anmeldung ist erforderlich. Diese nimmt Sabrina Bauch unter Telefon (0 50 31) 10 13 26 oder per E-Mail an sabrina.bauch@wunstorf.de entgegen. Die Teilnehmerzahl ist auf neun begrenzt.

Weitere Termine sind bis Oktober jeweils am ersten Mittwoch im Monat, 15 Uhr, sowie jeden dritten Sonntag, 14 Uhr. Es können bei der Stadt auch individuelle Führungen gebucht werden. Turmbesteigungen sowie Führungen durch Kirchen und das Stadttheater sind derzeit nicht möglich.

Von Rita Nandy