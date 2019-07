Wunstorf

Nach den Ankündigungen der Ratsfraktionen, die Straßenausbaubeiträge mit oder ohne einer Erhöhung der Parkgebühren abschaffen zu wollen, hat das Bündnis der Anliegerinitiativen gegen die Beiträge sich zu Wort gemeldet. „So richtig freuen können viele sich noch nicht“, schreibt Matthias Lohmann als deren Sprecher.

Die Kritiker zeigen sich zwar noch einmal dankbar, dass die Parteien überhaupt aktiv werden wollen. Sie warnen aber davor, sich jetzt über „Nebenaspekte“ zu zerstreiten, etwa über die Gegenfinanzierung und wer wann welche Anträge gestellt hat. „Bitte verlieren Sie das eigentliche Ziel nicht aus den Augen“, schreibt Lohmann. Er erinnert daran, dass viele Betroffene derzeit noch mit der Angst leben, dass die hohen Ausgaben für die Straßenausbauten sie noch treffen werden. „Wir reden bei den Rentnern in unserer Straße von einem Jahreseinkommen“, betont er.

Zwischenlösung hat sich wohl erledigt

Die Initiativen bedauern, dass Niedersachsen sich bisher nicht dazu durchringen konnte, die gesetzlichen Grundlagen für die Straßenausbaubeiträge ganz abzuschaffen. Stattdessen wurden nur die Zahlungsmodalitäten gelockert, was auch viele Verbände kritisiert haben. Die Stadt hatte schon angekündigt, als Zwischenlösung einige dieser möglichen Regelungen zu übernehmen. Lohmann schreibt jetzt aber, dass sich das wohl überholt habe –und hat auch den Eindruck, dass das auch in den Fraktionen mittlerweile so gesehen wird.

Er weist darauf hin, dass auch in der Ratssitzung im September das geänderte Landesgesetz noch nicht verabschiedet sein wird. Außerdem sehen die Initiativen das Problem, dass sich damit die Frage noch verschärfe, welche Gruppe zu welchen Stichtagen abgerechnet werden soll.

Initiative fordert baldiges Aussetzen der Beiträge

Deshalb wünschen sie sich, dass die Politik nach der Sommerpause schnelle Beschlüsse fasst und die Satzung sofort aussetzt. Damit könnten Politik und Verwaltung Klarheit schaffen, welchen Weg sie gehen wollen, und die Stadt könnte offiziell aufhören, weitere Bescheide zu verschicken. Im Anschluss könnte die Strabs dann rückwirkend zum Jahresbeginn 2019 ganz abschafft werden. Das hätten die Städte Barsinghausen und Bremervörde vorgemacht.

Weil die Region deutlich gemacht hat, dass sie Haushalte ohne eine Gegenfinanzierung nicht genehmigen will, sprechen die Initiativen sich dafür aus, dafür mehrere Quellen gleichzeitig festzulegen.

Die Mehrheitsgruppe aus SPD, Grünen und FDP hatte kurz vor der politischen Sommerpause ihr Konzept vorgelegt, wonach sie Parkgebühren anheben will, um auf die Einnahmen aus den Straßenausbaubeiträgen verzichten zu können. Die CDU war davon nicht begeistert und kündigte einen eigenen Vorschlag an, bei dem sie die Abschaffung anders finanzieren will. „Diskutiert jetzt nicht bis zur perfekten 110-Prozent-Lösung, sondern nehmt den Elan des Momentes, ein wenig Mut und Vertrauen, die Dinge zum Abschluss zu bringen“, schreiben die Initiativen jetzt an die Politik.

Von Sven Sokoll