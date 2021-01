Steinhude

Das Innungsschild der Weber hängt wieder am Fischer- und Webermuseum in Steinhude. Ein Sturm hatte die Replik im vergangenen Winter aus den Angeln gerissen und zerstört. Das Schild verkörpert einen wichtigen Erwerbszweig der Steinhuder und gehört nach Angaben der Vorsitzenden des Fördervereins Steinhuder Museen, Ulrike Pickert-Maaß, deutlich sichtbar in den öffentlichen Raum.

Dieser Gedanke war Antrieb für Heinrich Engelmann, ein neues Schild anzufertigen. Er hat von der Planung über die Erstellung bis zu den Abschlussarbeiten im Wesentlichen alles selbst gemacht. Anfang Januar wurde das Schild an den Vorstand des Fördervereins der Steinhuder Museen übergeben. Gemeinsam haben die Beteiligten es am noch vorhandenen Ausleger befestigt.

Der Vorstand des Fördervereins freut sich über das Engagements des Gründungsmitglieds. „Diese ehrenamtliche Arbeit ist das Fundament unseres Museums“, sagte Pickert-Maaß. Ehrenvorsitzender Dieter Thiele fügte hinzu: „Ohne das Engagement von Mitgliedern und Freunden würden viele Projekte nicht funktionieren.“

Von Anke Lütjens