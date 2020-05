Steinhude

Sie sind ab fünf Uhr morgens im Feld unterwegs, um Leben zu retten: Die Pächter des Jagdreviers Steinhude. Mit einer Drohne, die mit einer Infrarotkamera ausgestattet ist, spüren sie Rehkitze in den Wiesen auf. Diese ducken sich ins hohe Gras und warten auf die Rückkehr ihrer Mütter. Wenn die Landwirte dann die Wiesen mähen, um Heu zu machen, werden die Kitze oftmals von den scharfen Messern der Mähmaschine erfasst und getötet. Das soll künftig verhindert werden.

Jäger arbeiten mit Landwirten zusammen

Am Dienstagmorgen haben die Jäger Rolf Kirchner, Dieter Finke und Sönke Niemeyer sowie Nadine Finke gleich zwei Kitze auf der Wiese von Landwirt Friedrich Wöltge aus Altenhagen entdeckt. Dieser hat sogar ein Warngerät an seinem Trecker, das piept, wenn es in die Nähe lebender Tiere kommt. Auch Landwirt Henrik Bühmann aus Steinhude hat sich ein solches Gerät bestellt. „Wir arbeiten sehr gut zusammen. Die Landwirte rufen uns an, bevor sie eine Wiese mähen“, sagte Dieter Finke.

Naturschutz ist Jägern ein Anliegen

Die Jäger legen das gefundene Tier in einen Karton und warten das Ende des Mähens ab. Dann setzen sie es außerhalb der Gefahrenzone wieder aus, damit die Mütter ihre Kitze wiederfinden können. „In der Setzzeit, die von April bis Ende Mai dauert, sind wir einige Morgen mit der Drohne in den Wiesen unterwegs“, sagte Finke. Jäger schießen nicht nur, sondern leisten ihrer Ansicht nach auch aktiven Naturschutz.

Die gefundenen Kitze sind meist erst ein bis wenige Wochen alt. Einem von ihnen gelang am Dienstag allerdings die Flucht aus dem Karton. Die Jäger appellieren an alle Hundebesitzer, ihre Tiere in der Brut- und Setzzeit unbedingt anzuleinen. Neben den Kitzen haben die Jäger auch ein Rebhuhngelege auf der Wiese gefunden und gesichert.

Von Anke Lütjens