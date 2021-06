Idensen

Die Störche auf dem Dach der Sigwardskirche scheinen musikalisch zu sein. Während des Konzerts von Andy Mokrus am Sonntagabend harrten sie im Nest und auf dem Dach aus und flogen nicht weg. Es war das erste Konzert seit Ende Juni, das der Freundeskreis Sigwardskirche veranstaltet hat – ebenfalls mit Jazzpianist Andy Mokrus und seiner „Klavierzeitreise“. „Nach so langer Zeit zuhause können wir uns auf angenehme 90 Minuten freuen“, sagte Rolf Herrmann, Vorsitzender des Freundeskreises Sigwardskirche als Veranstalter, in seiner Begrüßung.

Besucher genießen entspannte Atmosphäre

Und das taten die mehr als 80 Zuhörer auch. Sie genossen nicht nur die außergewöhnlichen Klangkompositionen des vielfach preisgekrönten Jazzpianisten aus Hannover, sondern bei kühlen Getränken auch die entspannte Atmosphäre. Manche chillten auf dem Rasen vor der imposanten Sigwardskirche oder auf der gewellten Liegebank. Der begeisterte Applaus für Andy Mokrus zeigte, wie ausgehungert die Besucher nach Musik und kulturellen Veranstaltungen waren.

„Wir sind froh, überhaupt mal wieder etwas zu erleben und haben die Kultur total vermisst“, sagte Angelika Wellmann aus Bokeloh. Ihr Mann Heinz ergänzt: „Wir genießen die schöne Atmosphäre und die Musik – auch wenn es nicht ganz meine Richtung ist.“ Er findet das Areal rund um die Sigwardskirche „total idyllisch“ und lobte das rührige Engagement des Freundeskreises.

Künstler freut sich über das Publikum

Für Margret Kassen und ihren Mann Dieter aus Wunstorf war es schon das zweite Konzert in Zeiten von Corona nach Folkmusik mit Werner Stephan bei „Kultur im Bürgerpark“. Auch sie zeigte sich begeistert über die Stimmung mit Musik, der Kirche und den Störchen. „Das ist einfach wunderschön hier“, sagte sie. Herrmann betonte in seiner Ansprache auch, wie sehr gerade die Kulturszene von der Corona-Pandemie gebeutelt war und ist. Für Andy Mokrus war es das zweite Konzert in diesem Jahr.

Das Publikum genießt es beim Konzert von Andy Mokrus, endlich wieder Kultur zu erleben. Quelle: Anke Lütjens

„Es ist herrlich, wieder vor Publikum zu spielen. Das habe ich sehr vermisst“, sagte er. Statt Eintritt zu zahlen, spendeten die Zuschauer reichlich für den Künstler. Der präsentierte in seinem Programm „Bridges to the World“ (Brücken in die Welt) ein buntes Crossover aus verschiedenen Musik- und Stilrichtungen, baute Brücken zwischen unterschiedlichen Kulturen.

Klingende Reiseerinnerungen wie an Bulgarien und Südafrika, eine Spurensuche bei historischen und zeitgenössischen Komponisten und Ausflüge in die Welt der schillernden Klangfarben erlebten die Zuhörer. Mal temperamentvoll, mal langsam und leise: Mokrus erzeugt mit scheinbar müheloser Leichtigkeit sowohl atemlose Spannung als auch tiefe Ergriffenheit oder überschäumende Fröhlichkeit.

Freundeskreis Sigwardskirche bestätigt Vorstand

Vor dem Konzert trafen sich die Mitglieder des Freundeskreises Sigwardskirche zu ihrer Jahresversammlung. Sie bestätigten den Vorsitzenden Rolf Herrmann, dessen Stellvertreter Jörg Mecke sowie Schatzmeister Hans-Georg Oldendorf und Schriftführerin Renate Grothe im Amt. Der Freundeskreis zählt aktuell 115 Mitglieder. Herrmann ließ das vergangene Jahr mit Sitzungen, Treffen mit dem Kirchenvorstand, Organisation von Führungen, Besuchen und Veranstaltungen Revue passieren.

Vortrag soll nachgeholt werden

„Im letzten Jahr war alles anders. Unsere Pläne und die Möglichkeit der Umsetzung des Geplanten lagen sehr weit auseinander. Ich will mich nicht beklagen, was nicht möglich war, sondern mich gern daran erinnern, was stattfand und die Besuchenden begeisterte“, sagte Herrmann. Der abgesagte Vortrag mit HAZ-Chefredakteur Hendrik Brandt in der Reihe „Die Kirche bleibt im Dorf“ soll nachgeholt werden. Bei den Konzerten unter freiem Himmel konnte der Förderkreis jeweils rund 150 Besucher begrüßen. Die Fortsetzung der Ausstellungsreihe „Der dritte Raum“ fiel der Pandemie zum Opfer.

Freundeskreis plant weitere Konzerte

Für dieses Jahr hat sich der Förderkreis unter anderem vorgenommen, eine Online-Spendenmöglichkeit zu schaffen, bei Arbeiten rund um die Kirche zu unterstützen sowie Veranstaltungen zu organisieren. Dazu gehören die Vortragsreihe „Die Kirche bleibt im Dorf“ sowie Konzerte. Vorgesehen sind auch die Teilnahme am Regionsentdeckertag sowie beim Tag des offenen Denkmals. Für die Sonntage 25. Juli und 5. September, jeweils um 17 Uhr, sind Konzerte mit Julian Krämer und Ryo Yamanishi (Cello und Piano) sowie mit Marta Gadzina und Monika Swiechowicz (Violine, Akkordeon und Klavier) vorgesehen.

Von Anke Lütjens