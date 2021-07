Klein Heidorn

In der Kita Kirschbaum gibt es allerlei zu entdecken. Die Kirsche Kiki führt in einem Büchlein durch die Johanniter-Einrichtung. Leserinnen und Leser erfahren darin, was sie dort am liebsten macht.

„Das Buch ist hauptsächlich für die neuen Kinder entstanden“, sagt Kita-Leiterin Linda Teuchert. „Wir haben uns gewünscht, dass die neuen Kinder, bevor sie unsere Einrichtung besuchen, sich gemeinsam mit ihren Eltern in Ruhe das Buch angucken können. Wenn sie Kiki dann sehen, wenn sie in die Kita kommen, gibt es Sicherheit, weil sie sie ja schon kennen und die Kita durch sie schon etwas kennengelernt haben.“

Willkommens- und Abschiedsgeschenk

Neben einem Abschnitt für Kinder, auch mit Rätseln, gibt es einen zweiten mit Informationen zum pädagogischen Konzept für die Eltern. An der Gestaltung des Büchleins hat das gesamte Kita-Team mitgewirkt. Dieses bekommen nicht nur die Familien der zukünftigen Kita-Kinder geschenkt, sondern auch die Kinder, die die Einrichtung im Sommer verlassen.

Von Rita Nandy