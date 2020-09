Wunstorf

Die Wunstorfer Johanniter haben ihren Fuhrpark modernisiert. Seit Donnerstag sind ein neuer Rettungswagen und ein neuer Krankenwagen offiziell im Einsatz. Sie ersetzen zwei in die Jahre gekommene Fahrzeuge. Bei einer kleinen Feierstunde mit Vertretern der Johanniter, der Stadt und der Polizei sprach Ortsverbandspastorin Christa Hafermann segnende Worte für die Einsatzwagen und deren Besatzung. Diese handelten nicht nur von der Gesundheit des Leibes, sondern auch der Seele. „Die Johanniter stehen als Garanten für die Patienten in der Verantwortung und nehmen diese auch gerne wahr“, so Timo Brüning, Leiter der Schnelleinsatzgruppe. Mit geistlichem Segen und einem tönernen Engel sind die Einsatzkräfte künftig unterwegs. Der Engel symbolisiere das Verletzliche und stehe für die Verbindung zwischen Himmel und Erde.

Hydraulische Tragen erleichtern die Arbeit

Für mehr Sicherheit bei den Fahrten sorgen unter anderem zusätzliche Blaulichter in den Frontstoßstangen. Fuhrparkleiter Norman Brockhoff wies aber auch auf weitere Vorzüge der neuen Fahrzeuge hin. Sie bieten den Patientinnen und Patienten einen besseren Komfort. Hydraulische Tragen und Fahrgestelle mit Luftfederung erleichtern die Arbeit der Retter.

Von Rita Nandy