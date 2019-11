Wunstorf

Die Weihnachtstrucker-Aktion der Johanniter schlägt auch in Wunstorf wieder hohe Wellen: Am Mittwoch haben mehr als 40 Helfer, darunter die Landtagsabgeordneten Wiebke Osigus und Rüdiger Kauroff, Pakete im Lager des Ortsverbands gepackt. Die Grundnahrungsmittel und Hygieneartikel sind für bedürftige Familien in Osteuropa gedacht. In Wunstorf sind für den Einkauf der Waren bereits 2000 Euro gespendet geworden, doch auch schon zahlreiche fertig gepackte Pakete sind von Schulen, Werbegemeinschaft und Unternehmen zugesagt worden.

Wer selbst mithelfen oder spenden will, kann das noch bis Montag, 16. Dezember, tun. Mithilfe einer vorgegebenen Packliste im Wert von 20 Euro kann ein Paket zusammengestellt und gespendet werden. Interessierte Spender können sich unter www.johanniter.de/weihnachtstrucker informieren. Am Donnerstag, 26. Dezember, werden dann drei Sattelschlepper mit mehreren Tausend Paketen auf den Weg zu drei verschiedenen Zielen in die Ukraine geschickt.

Von Jehaan Elhout