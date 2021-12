Wunstorf

Es lief alles Hand in Hand – und so waren 165 Pakete mit Lebensmitteln und Hygieneartikeln am Freitagnachmittag schnell gepackt. Zwölf Helferinnen und Helfer der Johanniter füllten sie für die Weihnachtstrucker-Aktion. Tatkräftige Unterstützung erhielten sie von Bürgermeister Carsten Piellusch und seinem Garbsener Kollegen Claudio Provenzano. Damit die Pakete auf der Palette nicht verrutschen, kam erstmals eine Foliermaschine zum Einsatz.

Lesen Sie auch Wunstorf: Weihnachtstrucks der Johanniter nehmen Geschenke mit

Ein Lkw brachte zudem 250 Pakete aus Stade zum norddeutschen Zentrallager nach Wunstorf. Firmen, Schulen, Kindertagesstätten, Vereine oder Privatpersonen können noch bis Montag, 13. Dezember, ihre Pakete abgeben. Der Inhalt ist genau festgelegt, damit es bei der Verteilung gerecht zugeht. Zudem erleichtert es die Zollformalitäten.

Zur Galerie Johanniter des Ortsverbandes Wunstorf-Steinhuder Meer, aus Stade und Celle packten tatkräftig an. Sie füllten mit den Bürgermeistern aus Wunstorf und Garbsen Pakete für die Aktion Weihnachtstrucker.

Eine Packliste gibt es online unter johanniter.de/weihnachtstrucker. Pandemiebedingt übernehme eine Spedition den Transport, sagte Thomas Silbermann, Ortsbeauftragter der Johanniter Wunstorf-Steinhuder Meer. Die Hilfslieferungen gehen an notleidende Menschen in Südosteuropa und Deutschland.

Von Rita Nandy