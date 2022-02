Wunstorf

Die Johanniter-Jugend Wunstorf-Steinhuder Meer ruft eine Blaulichtbande ins Leben. Jugendgruppenleitende vermitteln Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren spielerisch, kreativ und altersgerecht Kenntnisse in Erster Hilfe.

Blaulichtband macht auch Ausflüge

Die Rettenden von morgen lernen die Wundversorgung, das Absetzen eines Notrufs sowie die stabile Seitenlage kennen. Zum Angebot der neuen Gruppe gehören auch Ausflüge und Aktionen, die zu den Inhalten passen. „Der Spaß kommt dabei natürlich nie zu kurz“, verspricht der Wunstorfer Johanniter-Sprecher Timo Brüning.

Anmeldung erforderlich

Die Blaulichtbande trifft sich im Zwei-Wochen-Rhythmus, jeweils freitags von 16 bis 17 Uhr, im Johanniter Zentrum, Düendorfer Weg 9. Los geht es am 11. März. Wer mitmachen möchte, muss sich bis spätestens Freitag, 4. März, per E-Mail an ortsjugendleitung.wunstorf@johanniter.de anmelden. Eltern können ihre Fragen ebenfalls per E-Mail stellen.

Von Rita Nandy