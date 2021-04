Wunstorf

Die Zusammenarbeit zwischen den Johannitern und der Stadt Wunstorf hat sich bewährt. Dies zeigt sich beispielsweise beim Aufbau des Corona-Testzentrums. Aber auch als Träger von Kindertagesstätten seien die Johanniter verlässliche Partner, betonte Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt: „Vielen Dank für die Unterstützung.“

Zu den Hauptaufgaben der Johanniter gehöre jedoch der Einsatz im Rettungswesen sowie bei Unglücken. „Ich bin froh, dass wir die Johanniter in der Stadt haben, die neben der Feuerwehr sich um das Wohl der Bürgerinnen und Bürger kümmern“, sagte der Bürgermeister.

Stadt und Johanniter kooperieren seit 30 Jahren

Im Dezember 1991 schloss die Stadt einen Kooperationsvertrag mit den Johannitern. Dieser wurde nun an die geänderten Einsatzanforderungen angepasst. Eberhardt und der Ortsbeauftragte der Johanniter, Thomas Silbermann, unterzeichneten die neue Vereinbarung am 14. April in der Abtei. Darin ist geregelt, dass die Schnell-Einsatzgruppe (SEG) der Johanniter im Ernstfall Material und Arbeitskräfte zur Verfügung stellt. „Sonst müssten wir das selbst vorhalten. So nutzen wir die Kompetenz der Johanniter“, sagte Eberhardt Zudem wurde die Höhe der Vergütung angeglichen.

Kosten fallen nur bei Einsatz an

„Es fließt nur Geld im Einsatzfall“, betonte SEG-Leiter Timo Brüning. Einen gleichlautenden Vertrag habe auch die Stadt Langenhagen mit den dortigen Johannitern abgeschlossen. Dieser besteht aus verschiedenen Modulen. Wird beispielsweise „Sanität/Behandlung“ angefordert, rücken die Johanniter mit einem Gerätewagen, einem Gruppenführer sowie fünf Sanitätskräften an. Zur Einheit Verpflegung gehören neben dem Fahrzeug ein Feldkochherd, ein Gruppenführer, zwei Helfende (Kochen) sowie vier Helfende (Ausgabe). Die Johanniter verfügen unter anderem auch über 100 Feldbetten, Einwegbettzeug sowie Zelte.

Lesen Sie auch: Evakuierung nach Granatenfund am Auedamm

Feuerwehr braucht keine Feldbetten

„Ich finde es gut, dass wir eine Planungsgrundlage haben“, sagt Stadtbrandmeister Martin Ohlendorf. Jetzt steht fest, was im Ernstfall von den Johannitern angefordert werden kann. Und die Feuerwehr spare noch Geld. Sie hatte schon länger geplant, Feldbetten zu kaufen. Das ist nun nicht mehr notwendig.

Löschen und Personen betreuen geht nicht gleichzeitig

Als mögliches Szenario für einen gemeinsamen Einsatz nennt der Erste Stadtrat Carsten Piellusch einen Großbrand, der sich unterhalb des Katastrophenfalls bewegt. Dabei müssten viele Leute betreut werden. Dies könnten die Johanniter übernehmen. „Wenn die Feuerwehr den Brand löschen muss, kann sie nicht noch betreuen“, sagte Piellusch. „Wir sehen uns als elfte Feuerwehr der Stadt“, sagte der Johanniter-Ortsbeauftragte Thomas Silbermann.

Von Rita Nandy