Wunstorf

„Am Wochenende hat uns das Ordnungsamt angefordert, weil am Steinhuder Meer ein Besucheransturm zu erwarten war“, sagt Michael Merz, Leiter der Rettungswache der Johanniter in Wunstorf. Dazu braucht es geeignete Fahrzeuge. Der jüngste Rettungswagens der Johanniter-Unfallhilfe (JUH) in Wunstorf ist erst ein halbes Jahr alt – und damit auch für Einsätze bei widrigen Umständen, bei Eis und Schnee etwas, gerüstet. Insgesamt verfügt der hauptamtliche Rettungsdienst über drei Rettungswagen, einen Krankentransportwagen und zwei Ersatzfahrzeuge.

Fahrtrage fährt auf Knopfdruck aus dem RTW

„Die neueste Errungenschaft ist eine elektrisch-hydraulische Fahrtrage“, sagt Merz. Statt mit Muskelkraft der Notfallsanitäter funktioniert sie auf Knopfdruck – wie Merz sogleich zeigt. Die Hinterachse des Wagens senkt sich herab, die Trage fährt automatisch heraus, klappt das Gestell aus und lässt sich auch in der Höhe verstellen. Genauso fährt sie wieder in den Aufbau des Rettungswagens (RTW) hinein. „Das ist extrem arbeitserleichternd und schont die Mitarbeiter“, betont Merz. Auch die anderen Rettungswagen verfügen über die zwischen 25.000 und 30.000 Euro teuren Tragen.

Die elektrisch-hydraulische Trage erleichtert den Notfallsanitätern die Arbeit. Quelle: Anke Lütjens

Der Wagen hat eine Luftfederung, was den Transport auf schlechten Straße für die Patienten angenehmer macht. Er ist mit einem Navigationssystem mit kombinierter Rückfahrkamera sowie Digitalfunk ausgestattet. „Der Einsatzort kann uns direkt auf das Navi gespielt werden, damit wir im Notfall nicht noch lange nach Straßen suchen müssen“, erläutert Merz. Der Defibrillator und das EKG sind mit Akkus ausgestattet, sodass sie auch außerhalb des Rettungswagens stets einsatzbereit sind.

Rettungswagen kostet rund 250.000 Euro

Für die Bequemlichkeit ist der RTW mit Standheizung, Sitzheizung sowie Schwingsitzen in der Fahrerkabine ausgestattet. Zum Zubehör gehören außerdem ein transportables Beatmungsgerät, eine Absaugpumpe, Schienen, Infusionen, Verbände, Medikamente, Blutdruck- und Blutzuckermessgerät, Halskrausen und Vakuummatratze – „eben alles, was für den Notfall gebraucht wird“, wie Merz sagt. Samt Ausstattung koste so ein Rettungswagen 250.000 Euro. Der Wagen hat 18.000 Kilometer auf dem Tacho. Er trägt den Funkrufnamen 12832: 12 steht für den Wachbereich Wunstorf, 83 für Rettungswagen und die 2 zeigt an, dass es der zweite RTW ist.

Nach Vorgaben der Region Hannover müssen die Fahrzeuge alle vier Jahre oder nach 200.000 gefahrenen Kilometern ausgetauscht werden. „Die Koffer werden dann umgesetzt und aufbereitet. Das spart Kosten“, erläutert Merz. Das dauere dann jeweils etwa vier bis sechs Wochen. Neu ist auch das seitliche Blaulicht. So sind sie Rettungswagen besser zu sehen, wenn sie bei roter Ampel in einer Kreuzung hineinfahren. „Wir sind mit unseren Autos sehr zufrieden“, sagt der Rettungswachenleiter.

Johanniter blicken auf arbeitsreiches Jahr zurück Die Johanniter im Ortsverband Wunstorf-Steinhuder Meer blicken auf ein arbeitsreiches und anstrengendes Jahr 2020 zurück. Die Rettungswachen in Wunstorf, Garbsen und Steinhude absolvierten 13.409 Notfalleinsätze und 5419 Krankentransporte, wie Timo Brüning, Beauftragter für Öffentlichkeitsarbeit, berichtete. Im Ortsverband sind insgesamt 1028 Hauptamtliche, Ehrenamtliche sowie Mitglieder der Johanniter-Jugend und des Schulsanitätsdienst tätig. An den Rettungswachen sind 76 hauptamtliche Mitarbeiter beschäftigt, davon zwölf Auszubildende. Drei Mitarbeiter haben 2020 trotz der Erschwernisse der Corona-Pandemie die Prüfung zum Notfallsanitäter erfolgreich bestanden – darunter Tina Steege mit der Note 1,0. Der Johanniter-Ortsverband betreibt auch vier Kitas im Stadtgebiet. Im gesamten Fachbereich Bildung und Erziehung (Kitas, Horte, Ganztagsschulen) sind 65 Mitarbeiter tätig, davon elf Auszubildende. In den Einrichtungen wurden 181 Kinder betreut, 40 Kinder im Hort und 61 nahmen am Ganztagsangebot teil. Dem Johanniter-Hausnotruf vertrauen 2890 Nutzer. Im vergangenen Jahr sei über den Dienst 2200-mal Hilfe angefordert haben. Auch der Menüservice erfreue sich weiter eines guten Zuspruchs, berichtet Brüning. Insgesamt seien 55.700 Essensportionen ausgeliefert worden. Die Schnelleinsatzgruppe (SEG) musste wegen der Corona-Pandemie 268 Einsätze leisten, die sich auf 4667 Stunden summierten. Dazu kamen 53 Sanitäts- und 57 Betreuungsdienste, 40 Verpflegungseinsätze sowie 16 weitere SEG-Einsätze abseits der Pandemie – insgesamt 42.865 Dienststunden. Es gab 235 Aus- und Fortbildungsdienste mit 6728 Stunden.

Ehrenamtliche unterstützen bei Großveranstaltungen

Insgesamt verfügen die Johanniter über einen Fuhrpark von 40 Fahrzeugen. Neben dem hauptamtlichen Rettungsdienst gibt es noch den Ehrenamtsbereich. Die Ehrenamtlichen unterstützen im Sanitätsdienst beispielsweise bei großen Veranstaltungen wie dem Festlichen Wochenende in Steinhude, sie helfen auch mit Technik, Logistik. Wenn Autofahrer länger in Staus festsitzen bringen sie auch Mahlzeiten und Getränke.

Das einzige Elektroauto ist ein VW up, mit dem Johanniter unter anderem zu Fortbildungen in Hannover fahren. Der Ortsverband Steinhuder Meer hat seine Wache am Düendorfer Weg vor rund 20 Jahren bezogen – erst als Mieter der Diakonie, jetzt als Eigentümer. „Die Lage ist perfekt. Wir bekommen alle Fahrzeuge unter“, sagt Merz.

Von Anke Lütjens