Lasse Hüttebräucker (12) segelt Opti – noch. Als er am Donnerstag das neue Boot sieht, huscht ihm ein Lächeln über die Lippen. Das könnte in wenigen Jahren seins werden. Dieses Lächeln ist es, weshalb die Baltische Segler-Vereinigung (BSV) viel Geld in die Hand nimmt. 4800 Euro allein für das acht Jahre alte Boot. „Jetzt ist unsere Jugend endlich wettbewerbsfähig“, sagt BSV-Chef Markus Fleischer.

Das Boot kann als Laser (Jungen/Herren) und Laser Radial (Mädchen/Damen) gesegelt werden. „Ein olympisches Regattaboot segeln zu können, ist für unsere Jugendlichen Ansporn“, sagt Sportwart Thorsten Gaubisch. Bisher sind Jugendliche in vereinseigenen Booten unterwegs, die zwar auch Regatta können, „bei denen man sich aber keine Gedanken über vordere Plätze machen muss“, sagt Gaubisch. Der Laser wird in diesem Jahr zum Training genutzt, weil viele Regatten abgesagt wurden. 2021 wird es einem Jugendlichen für eine ganze Wettkampfsaison zur Verfügung stehen, inklusive Trailer.

Vier Kombi-Bretter für Paddling und Surfen

Zusätzlich kauft die BSV vier Bretter, die sich ohne Segel für Stand up Paddling eignen und mit Segel fürs Surfen. „Wir wollen zusätzlich Surfsport anbieten, weil die Nachfrage da ist“, sagt Gaubisch. Nur sei der Wind nicht sehr verlässlich auf dem Steinhuder Meer. „Bei Flaute können die Jugendlichen auf den Boards das Gleichgewicht trainieren, das sie fürs Surfen brauchen.“

Neu sind zwei Headsets für Trainer und Trainierende, drei hat die BSV schon. Das sind Kappen, an denen sich wasserdichte Kopfhörer und ein Mikrofon befinden. Reichweite 900 Meter. Der Verein setzt sie beim Training ein, um den Lehrern die Kommunikation mit den Schülern auf den einzelnen Booten zu erleichtern, quasi als Megafon-Ersatz. „Die Trainer lieben das“, sagt Gaubisch.

Sportfonds trägt die Hälfte

Mit diesen Anschaffungen hat die BSV seit Ende 2019 zusammen 9800 Euro in die Jugendarbeit investiert. Zur Jugendabteilung zählen 40 Kinder und Jugendliche. Mehr geht fast auch nicht, weil die Vereinigung derzeit nicht mehr als zehn ehrenamtliche Trainer hat. „Wir sind aber immer offen für Anfragen“, sagt Kommodore Fleischer.

Das Engagement für die BSV-Jugend wird seit drei Jahren mit unterschiedlichen Beträgen vom Sportfonds der Sparkasse Hannover unterstützt. Sie trägt die Hälfte der jüngsten Investitionen. Um die Coronafolgen der Sportvereine zu mildern, hat der Sportfonds die jährliche Fördersumme von 100.000 Euro um 50 Prozent aufgestockt. „Eine gute Bewerbung bei uns lohnt sich, der Wettbewerb um die Förderungen ist nicht sehr groß“, sagt Vertriebsdirektor Martin Fritzen. Rund 50.000 Euro hat der Fonds in der ersten Jahreshälfte ausgeschüttet. Die zweite Ausschüttung mit 100.000 Euro folgt im Herbst. Bewerbungen sind bis zum 30. September möglich. Mehr Informationen finden Sie hier.

