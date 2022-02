Wunstorf

Die Jugendkantorei St. Johannes blickt auf zwei erfolgreiche Aufführungen ihres Musicals „Aschenputtel“ im voll besetzten Stadttheater am 19. und 20. Februar zurück. Unter der Leitung von Matthias Schwieger gelang dem Chor nach langer Vorbereitung eine professionelle Aufführung.

„Der bekannten Geschichte von Aschenputtel wurde mehr Tiefe verliehen, als es die Vorlage der Brüder Grimm vermuten lässt“, sagte Schwieger. In der Titelrolle berührte Mia Rohkamm zum Beispiel, als sie am Grab von Aschenputtels Mutter „Ain’t no sunshine“ sang.

Der Prinz tanzt mit sechs Partnerinnen

Ziemlich fies zeigten sich ihre ihre Stiefschwestern (Marah Thiemann und Laura Petters) ebenso wie die Stiefmutter (Dorothea Bödeker), wobei sie gleichermaßen mit viel Spielfreude überzeugten. Viel Applaus erntete das Ensemble auch beim Ball des Königinnenpaars mit mitreißenden Tänzen, bei dem der Prinz (Leo Puy) sich seine Braut aussuchen sollte. Er tanzte dabei mit sechs unterschiedlichen Partnerinnen sechs unterschiedliche Tänze.

Sechs Kandidatinnen waren auf ihren Tanz mit dem Prinzen. Quelle: Jugendkantorei St. Johannes

Ein großes, stetig wechselndes Bühnenbild gehörten neben der guten Gesangsleistung ebenso zum gelungenen Gesamteindruck wie das ausgefeilte Beleuchtungskonzept, das von sentimalrot bei „Lass es Liebe sein“ bis brutalblau bei „Memories“ reichte. So war das Publikum nach den beiden Aufführungen durchweg begeistert.

Pandemie hat die Vorbereitungen belastet

Schwieger betonte, dass die Kantorei während ihrer Proben mit besonderen Hindernissen zu kämpfen gehabt habe. „In Zeiten der Pandemie ein aufwändiges Musical auf die Bühne zu bringen, zeugt von großem Durchhaltevermögen und viel Disziplin“, sagte er. So musste das Ensemble vier Chorfreizeiten verschieben und immer wieder neue Kostüme anschaffen, weil die Träger hinausgewachsen waren. „Die Probenarbeit in zugigen, gut durchlüfteten Räumen erschwerte die Arbeit zusätzlich.“

Dennoch gelang es ihm bis zum Schluss, Kleidung, Gesang, Schauspiel, Sound und Bühnenbild zu einer stimmigen Einheit zusammenzuführen. „Die Eltern dieser Jugendlichen können sehr stolz auf sie sein“, sagte Schweiger und dankte seinem Chor für seine großartige Leistung.

Von Sven Sokoll