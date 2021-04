Wunstorf

Mehrtägige Freizeiten für Kinder und Jugendliche im Alter von acht bis 14 Jahren bietet die Jugendpflege der Stadt im Sommer an – sofern die geltenden Corona-Verordnungen es zulassen. Anmeldungen für die Fahrten sind ab Montag, 19. April, 9 Uhr möglich. Die Anmeldeformulare sind unter Telefon (0 50 31) 10 13 77 erhältlich oder können unter Angabe des Namens, des Geburtsdatums, Adresse und Telefonnummer des Kindes sowie der gewünschten Freizeit per Mail angefordert werden. Die Adresse lautet jugendpflege@wunstorf.de. Die Teilnehmer an den Freizeiten müssen einen aktuellen, negativen Corona-Schnelltest vorweisen.

Segeln lernen auf der Badeinsel

Die große Ostseefreizeit in Kalifornien/Schönberg ist von Freitag, 23. Juli, bis Sonntag, 1. August, vorgesehen. Das Angebot richtet sich an Acht- bis 14-Jährige. Kinder im Alter von neun bis 13 Jahren können Sonntag bis Sonnabend, 25. bis 31. Juli, am Segelzeltlager auf der Badeinsel teilnehmen. Außerdem sind Anmeldungen für das Mädchenaktionscamp der Region Hannover möglich. Die Jugendpflege fährt zusammen mit dem Projekt Kurze Wege von Dienstag, 24 August, bis Freitag, 27. August, nach Bissendorf. Weitere Informationen gibt es auf www.jugendpflege.wunstorf.de.

Aktionen im Ferien(s)pass online buchen

Außerdem soll es nach Angaben der Stadt wieder den Ferien(s)pass in den Sommerferien geben. Die Größe der Gruppen bei den Veranstaltungen wird entsprechend der aktuellen Infektionslage reduziert. Die Tagesaktionen und mehrtägige Aktionen ohne Übernachtung können ab Montag, 24. Mai, unter www.ferienpass-wunstorf.de gebucht werden. Bei der Buchung kann für jedes Kind einen Account angelegt und eine Wunschliste erstellt werden.

Eltern können die Wunschliste bearbeiten und auch Freunde und Geschwister einladen. Wann diese erstellt wird, hat keinen Einfluss auf die Platzvergabe. Die Jugendpflege schließt die Wunschliste am Mittwoch, 9. Juni. Die Stadt informiert die Familien per Mail darüber, für welche Angebote sie einen Platz erhalten haben. Weitere Auskünfte erteilt Jens Klingenberg unter Telefon (0 50 31) 10 13 74.

Von Anke Lütjens