Wunstorf

Mit dem offiziellen Spatenstich haben die Verantwortlichen am Donnerstagnachmittag den Neubau für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie am Regionsklinikum Wunstorf begonnen. Ein langer Planungszeitraum ist vorausgegangen, wie die Chefärztin Anette Redslob-Hein den Gästen erläuterte. Nun hoffe man, im Sommer 2023 eröffnen zu können.

Räume für gefährdete Jugendliche

Bereits 2008 habe sie eine erste Bedarfsanalyse verfasst, um beengte Verhältnisse in der Kinder- und Jugendpsychiatrie zu verbessern. Bisher müssen die Mediziner immer wieder junge Patienten an andere Einrichtungen überweisen oder auf der Erwachsenenstation unterbringen. „Es geht um gefährdete Jugendliche, für die wir bisher räumlich keine guten Angebote machen konnten“, sagt die ärztliche Leiterin. Die neue Krisenstation soll Platz für acht Betten in „suizid-, vandalismus- und entweichungshemmender Umgebung“ bieten, wie es in der Fachsprache heißt.

So soll die neue Kinder- und Jugendpsychiatrie aussehen – das Gebäude soll besonderen Schutz für gefährdete Patienten bieten. Quelle: Klinikum Region Hannover

Dazu kommt noch eine „normale“ Station mit weiteren zehn Betten, außerdem einige Therapieeinheiten. Dazu gehören etwa Räume für die Ergotherapie, die bisher in der Klinik sehr beengt arbeiten müsse, wie die Chefärztin sagt, auch Musiktherapie und Bewegungsraum finden in dem neuen Gebäude Platz. Der Neubau umfasst insgesamt 2800 Quadratmeter auf zwei Etagen.

Baufirma legt am Montag los

Die Firma Lühn Bau aus Lingen beginnt am Montag, die Baugrube auszuheben. Die Zufahrt werde über den Luther Weg laufen, berichtet Polier Bernd Hütten. In der Anfangsphase müsse man darauf achten, dass der Abtransport des Erdreichs nicht die Hölty-Schüler auf dem Weg zur Außenstelle am Luther Weg gefährde. Im Mai 2022 solle der Rohbau fertig sein.

Die Baustellenzufahrt ist Richtung Luther Weg geregelt. Quelle: Kathrin Götze

Der Bau sei angesichts des erhöhten Bedarfs an Therapieplätzen für Kinder und Jugendliche umso dringender nötig, sagte Barbara Schulte, Geschäftsführerin Finanzen und Infrastruktur beim Klinikum Region Hannover (KRH). Wegen stetig steigender Baupreise ist die Kostenschätzung von anfangs 8,3 Millionen Euro inzwischen auf 12,5 Millionen gestiegen – und es sei nicht auszuschließen, dass es noch teurer wird. „Das Land Niedersachsen hat uns aber Unterstützung zugesagt“, sagte Schulte.

Entwurf zum Lärmschutz nachgebessert

Besonders froh, noch am Spatenstich teilnehmen zu können, waren Regionspräsident Hauke Jagau (SPD) und Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt (CDU). Beide haben das Projekt über die Jahre intensiv begleitet. Zuletzt hatte Bauingenieur Dr. Andreas Rieser seinen Entwurf noch nachbessern müssen, um zu gewährleisten, dass die lange Gebäudefront nicht den Bahnlärm von der nahen Strecke auf die Häuser der Nachbarn an der Frankestraße zurückwirft. Diese hatten gegen den Bau geklagt.

Die jahrelange Verzögerung sei ein großes Ärgernis gewesen, sagte Jagau. Und Eberhardt fügte hinzu, man mache den Anwohnern keinen Vorwurf, wohl aber dem Verwaltungsgericht, das zunächst einen Baustopp verfügt hatte. Man sei stolz und froh, dass der Klinikstandort in Wunstorf gesichert bleibe und ausgebaut werde, sagte Eberhardt noch.

Er erinnerte daran, dass Region und Stadt seinerzeit gemeinschaftlich dafür gekämpft hatten, das Wunstorfer Klinikum vor der Privatisierung zu bewahren – 2007 gab das Land Niedersachsen sein psychiatrisches Krankenhaus nach kartellrechtlichen Prüfungen an den Klinikumskonzern der Region Hannover weiter. „Ich bin überzeugt, dass Psychiatrie nicht rein gewinnorientiert arbeiten sollte“, sagte Jagau.

Von Kathrin Götze