Wunstorf

Das Kinder- und Jugendzentrum Bau-Hof hat sein Programm für die Sommerferien vorgestellt. Die Corona-Pandemie macht dieses Jahr einiges anders: So bietet die Einrichtung in allen sechs Wochen ein Programm an, weil die Gruppen klein bleiben müssen und so mehr Kinder eine Chance haben sollen, an etwas teilzunehmen. „Die Freizeiten mussten wir zum Leidwesen der Kinder leider alle absagen“, sagte Leiterin Dani Marchthaler.

Verzichtet haben die Verantwortlichen auch auf eine neue Auflage des Stadtspiels Bauhausen. „Das wollten wir nicht als Lightversion machen und bieten es wohl wieder im nächsten Jahr an“, sagte Marchthaler. Stattdessen bietet Der Bau-Hof vom 3. bis 7. August eine Themenwoche unter dem Titel „Schau mal, was ich kann“ an. Das Ziel ist das Selbstbewusstsein der Kinder zu stärken.

Fahrradschatzsuchen und Flussexkursion für Wunstorfer Ferienkinder

Ansonsten bietet das zahlreiche Tagesaktionen wie Fahrradschatzsuchen, Hüttenbau, Skaten und Reiten an, aber auch kreative Angebote, das Upcycling alter Kleidungsstücke, eine Flussexkursion an der Aue und dreitägige Waldaktionstage an. Zwei Wochen lang ist Der Bau-Hof auch Ort einer Ferienbetreuung jeweils von 7.45 bis 14 Uhr, deren Teilnehmer am Nachmittag dann auch noch bei weiteren Aktionen mitmachen können.

Das komplette Programm lässt der Bau-Hof in den Schulen verteilen und bietet es auf seiner Internetseite unter www.derbau-hof.de zum Download an. Das Team bietet nur telefonische Anmeldungen an, um Warteschlangen zu vermeiden. Allerdings werden unter der Nummer (05031) 74076 auch mehrere Telefone gleichzeitig besetzt sein, und zwar erstmals am Mittwoch, 17. Juni, von 17 bis 19 Uhr. Weitere Termine sind Donnerstag, 18. Juni, 9 bis 12 Uhr sowie dienstags am 23. und 30. Juni sowie 7. Juli jeweils von 16 bis 17 Uhr.

Von Sven Sokoll