Wunstorf/Bokeloh

Der Probezug für den künftigen Salzlaugentransport auf der OHE-Bahnstrecke wird erst am Donnerstag, 10. Juni, Wunstorf und das frühere Kaliwerk Sigmundshall erreichen. Die Probefahrt wird nach Angaben von K+S zwar bereits am Mittwoch, 9. Juni, an der Werra beginnen, aber länger dauern als zunächst mitgeteilt.

Zwischen 9 und 10 Uhr am Donnerstag soll der Zug von der DB- auf die OHE-Strecke wechseln und entsprechend ab 9.30 Uhr die Sölterkreuzung erreichen, die aufwendig umgebaut wurde. Nach der Entladung soll der Zug gegen 13 Uhr die Rückfahrt von Bokeloh ins Werrarevier antreten.

Von Sven Sokoll