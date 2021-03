Bokeloh

Das Unternehmen K+S hofft, im nächsten Jahr mit ersten neuen Bauten bei Sigmundshall beginnen zu können. „Die Konversion eines Bergwerkstandorts in einen Innovationspark ist leider kein Kurzstreckenrennen, sondern eher ein Mittel- bis Langstreckenlauf“, sagte Konzernsprecher Ulrich Göbel dazu.

Seitdem das frühere Kaliwerk seinen Betrieb Ende 2018 eingestellt hat, versucht K+S, neue Nutzungen mit Zukunft in Bokeloh zu etablieren. Bisher unterliegt das Areal aber noch dem Bergrecht, was für Teile der Fläche auch noch lange so bleiben wird. Andere Teile sollen nun aber nach und nach umgewandelt werden.

Weitere Gebäude werden abgerissen

Für den östlichen Bereich hat im vergangenen Jahr ein entsprechendes Bebauungsplanverfahren begonnen. Um dort Platz zu schaffen, hatte K+S bereits 2019 Gebäude abgerissen, die künftig nicht mehr notwendig sind. In diesem Jahr sollen noch zwei weitere Bauten verschwinden, wie Göbel ankündigte. Beide befinden sich direkt an der Straße. Ein hohes rotes Ziegelsteingebäude fungierte früher als Mischhaus, daneben steht die kleinere Montanalverladung.

K+S hofft, dass der erste Bebauungsplan so bald wie möglich beschlossen ist. „Er ist die wesentliche Voraussetzung für die Konversion“, sagte Göbel. Das Unternehmen arbeitet eng mit der Stadt zusammen, doch der Rat wird den Plan wohl frühestens im letzten Quartal dieses Jahres beschließen können. Dann kann K+S selbst neue Nutzungen beginnen, die sich außerhalb des Bergrechts bewegen. „Der Bebauungsplan ist aber auch wesentliche Entscheidungsvoraussetzung für alle Interessenten, mit denen wir im Kontakt stehen“, sagte Göbel.

Algen als eine Idee für die Zukunft

Als ein neues Standbein für die Zukunft hat K+S selbst schon seit einiger Zeit mit neuen Nahrungsprodukten wie Algen experimentiert. Die Idee ist aber, weitere Partner aus Wirtschaft und Forschung an den Standort zu holen und Start-ups zu generieren. Im November 2019 hat die Konzernspitze bei einer Präsentation vor mehr als 100 Gästen dafür geworben, in Bokeloh mit aktiv zu werden.

Stefanie Wegener und Jan-Michael Dierkes zeigen bei der Präsentation 2019 die Versuchsanlage zur Mikroalgen-Produktion. Quelle: Sven Sokoll (Archiv)

Seitdem versucht K+S weiterhin in unterschiedlichen Kreisen, seine Idee bekannt zu machen. „Da gibt es zum einen das Netzwerk unserer bisherigen Geschäftspartner und zum anderen die gezielte Ansprache von Multiplikatoren oder Einzelunternehmen“, sagte Göbel. Es hätten sich aber auch schon Interessenten von sich aus gemeldet. Um die Anwohner in Bokeloh und Mesmerode zu schonen, hat K+S allerdings auch schon Firmen eine Absage erteilt, die zu viel Schwerlastverkehr in den Bereich ziehen würden.

Lesen Sie auch K+S räumt unter Tage das Bergwerk Sigmundshall bei Wunstorf

K+S bereitet Flutung vor

Unterdessen arbeitet K+S daran, den Standort darauf vorzubereiten, dass die unterirdischen Hohlräume des früheren Bergwerks ab Mitte dieses Jahres geflutet werden. Die OHE hat dafür auch damit begonnen, die Bahnstrecke nachzurüsten.

Auch auf anderen Teilen des Areals werden bereits Vorbereitungen getroffen, Flächen umzuwandeln. Weil die personellen Ressourcen begrenzt sind, werde es noch dauern, bis der Masterplan vollständig umgesetzt ist. Doch deshalb war von vornherein geplant, ihn in mehreren Abschnitten umzusetzen.

Von Sven Sokoll