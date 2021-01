Bokeloh/Haste

Auf dem Gelände des Kaliwerkes Sigmundshall in Bokeloh werden aktuell bauliche Vorbereitungen getroffen, um dort ab Sommer 2021 Kesselwagen mit Salzlauge zur Flutung des Bergwerkes entladen zu können. Nenndorfer Bürger haben daraufhin in den sozialen Netzwerken darüber diskutiert, dass sich die Option einer Entladestation am Bahnhof Haste wohl erledigt habe.

Dies ist eine Fehleinschätzung, wie eine Anfrage dieser Zeitung bei K+S zeigte. „Die Bauarbeiten auf dem Werksgelände in Bokeloh dienen der Annahme von Salzlösungen zur Flutung des Bergwerkes Sigmundshall“, erläuterte K+S-Sprecher Ulrich Göbel. Die Salzlauge wird aus dem Werk Werra (die Standorte liegen in Hessen und Thüringen) per Spezialzug nach Bokeloh gebracht.

Bokeloher Strecke ist nur Grundlast

„Über diese Verbindung sollen die regelmäßigen Lieferungen ab Mitte des Jahres stattfinden“, sagte Göbel. Nach der Planung von K+S werden die Mengen die sogenannte Grundlast abdecken. Dafür sind auf der Strecke im Wunstorfer Stadtgebiet noch einige Umbauten geplant.

Die Verfüllung der unterirdischen Anlagen über nur einen Schacht wird aber wohl nicht ausreichen, um das gesteckte Zeitfenster einzuhalten. Deswegen war der Blick auf den Schacht bei Kolenfeld gefallen. Um dort Wasser einzuleiten, gab es bislang zwei Optionen: entweder per Güterzug bis Haste und weiter durch eine Pipeline bis nach Kolenfeld oder zweitens per Schiff über den Mittellandkanal und von einem Punkt nahe Bokeloh wiederum mittels Pipeline zum Werksgelände.

Anfang vom Ende: In 1460 Metern Tiefe haben die Trupps zuerst begonnen, Fördertechnik und Elektrik abzubauen. Dieser Bereich wird zuerst geflutet.

Zwei Möglichkeiten werden für Kolenfeld geprüft

Der Schacht Kolenfeld soll möglicherweise als weiterer Zugang genutzt werden. „Ob und wie die möglicherweise anfallenden Salzwassermengen dorthin transportiert werden, ist in der Tat noch nicht entschieden“, sagte Göbel. Nach wie vor werden ihm zufolge beide Möglichkeiten geprüft.

„Wegen der außerordentlich komplexen Planungsbedingungen gibt es dazu noch keine abschließende Entscheidung“, ergänzte der Sprecher. Diese schiebt sich immer weiter nach hinten. Ursprünglich war sie für Anfang 2020 erwartet worden.

K+S will Umfeld wenig beeinträchtigen

Nach wie vor sei es aber das Ziel des Unternehmens, eine Transportlösung zu finden, „die das Umfeld so wenig wie möglich beeinträchtigt“. In der Samtgemeinde Nenndorf hatte sich vehementer Protest gegen die Option gebildet, nahe dem Haster Bahnhof eine Entladestation zu bauen. Widerstand signalisierten zusätzlich zu Bürgern und Politikern auch die Verwaltungen der Gemeinden Haste, Hohnhorst und Suthfeld sowie jene der Samtgemeinde.

Falls die Entladestation bei Haste gebaut werden würde, würden dort täglich sechs Züge ankommen – rund um die Uhr, auch am Wochenende – und über einen Zeitraum von voraussichtlich mehr als 15 Jahren.

