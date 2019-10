Kolenfeld/Bokeloh

Nach dem Ende des Abbaus im Kaliwerk Sigmundshall soll in den nächsten Jahren auch über den Schacht Kolenfeld Flüssigkeit in die Grube gelangen. Über die Hintergründe und die derzeitigen Planungen haben Vertreter von K+S am Dienstag dem Ortsrat berichtet.

Ende 2018 war die letzte Tonne gefördert werden. Bis zum Ende des Jahres 2022 sollen zunächst Anlagen und Maschinen aus der Tiefe geholt werden, unter anderem rund 300 Fahrzeuge. Die größeren Hohlräume sollen mit festem Material verfüllt. Das Material dazu gewinnt das Werk durch neue Sprengungen unter Tage.

Auf dem untersten Niveau in 1400 Meter Tiefe soll 2021 damit begonnen werden, Sigmundshall vorschriftsmäßig zu fluten, wenn alle anderen Vorarbeiten erledigt sind. Dafür will der Konzern Sole aus dem Werk an der Werra verwenden, die ohnehin entsorgt werden muss.

Keine Lastwagen nach Kolenfeld

Weil die endgültige Transportlogistik bis dahin noch nicht fertig sein wird, will der Konzern mit Zwischenlösungen arbeiten. Die angedachte Lösung, dafür mit Lastwagen zum Schacht Kolenfeld zu fahren, hat K+S wegen der zu großen Verkehrsbelastung verworfen. Ortsbürgermeister Karsten Grobe ( SPD) begrüßte das.

Stattdessen will der Konzern zunächst die Bahnstrecke zum Hauptwerk in Bokeloh nutzen. „Dafür haben wir Züge mit nagelneuer Technik in Auftrag gegeben“, sagte Werksleiter Gereon Jochmaring. Dort soll das salzhaltige Wasser über die gesamte Grube verteilt werden – dafür sind nun mehr Leitungen erforderlich als bei der verworfenen Einleitung über Kolenfeld.

Pipeline zum Schacht soll entstehen

„Wir wollen die Mengen später aber weiter steigern“, sagte Projektleiter Bernd Klee aus dem Werk Werra. Ab 2023 soll der Kolenfelder Schacht dafür möglichst an eine unterirdische Pipeline angeschlossen sein. Der Startpunkt wird aus heutiger Sicht wahrscheinlich eine Entladestelle am Bahnhof Haste sein.

Geprüft wird aber auch noch, ob die Flüssigkeit per Schiff über den Mittellandkanal transportiert werden kann. Klar ist aber, dass so oder so ein Planfeststellungsverfahren notwendig ist, das einige Zeit in Anspruch nehmen wird. Berücksichtigt werden muss dabei, dass der Entsorger Aha auch über eine Erweiterung seiner Kolenfelder Deponie nachdenkt.

Nur kleiner Teil der Halde würde passen

Auf die Frage aus dem Publikum, warum das Material von der Halde nicht unter Tage gebracht werden kann, erläuterte Betriebsleiter Henning Korte, dass aus einem Kubikmeter Gestein nach der Sprengung 2,1 Kubikmeter Material werden. Davon konnte in der Regel knapp ein Fünftel verwertet werden. Von dem Rest passten also nur 60 Prozent wieder unter Tage, für die weiteren 40 Prozent war die Halde notwendig.

Der Kaliberg in Bokeloh ist weithin sichtbar. Quelle: Sven Sokoll

Von ihr könnten dem Volumen nach jetzt etwa fünf Prozent verwendet werden, um die nach dem Ende des Tagebaus bestehenden Hohlräume zu verfüllen. Doch dazu hätte dieser Anteil aus der schon verfestigten Halde wieder gelöst werden müssen, was auch für die Anwohner zu einer höheren Lärmbelästigung führen würde.

Wegen der neuen Pläne, die Grube schneller für Wasser vorbereiten zu müssen, beschäftigt K+S bei Sigmundshall derzeit unter Tage 150 Mitarbeiter und damit 22 mehr, als für diese Phase eigentlich geplant waren.

Gewerbe: Ortsrat will Verkehrsuntersuchung ausdehnen In der Debatte um die Erweiterung des Gewerbegebiets Wunstorf-Süd hat der Kolenfelder Ortsrat gefordert, die Auswirkungen auf den Verkehr umfassender zu prüfen. Die Verwaltung hat dazu zwar schon einen Anfang gemacht, weil sie die künftigen Verkehrsverhältnisse auf der zentralen Achse Adolf-Oesterheld-Straße jetzt parallel in einem eigenen Bebauungsplanverfahren untersuchen will. Dazu haben die Kolenfelder aber noch zwei Forderungen aufgestellt. Demnach soll die für nächstes Jahr geplante Ampel an der Einmündung der Adolf-Oesterheld-Straße in die L 392 auf keinen Fall als Endpunkt gesehen werden, auch wenn die Gutachter sie für den aktuell geplanten Erweiterungsschritt mit kleineren Parzellen südlich der Lise-Meitner-Straße für ausreichend halten. Denn der Ortsrat will dort einen Kreisel. Und die Politiker forderten, auch den weiteren Verlauf der L 392 bis zur Autobahn mit im Auge zu haben. So ergänzten sie den Beschluss mit dem Antrag, auch die Einmündung ihrer Wunstorfer Straße in die Landesstraße mit in den Bebauungsplan Adolf-Oesterheld-Straße einzubeziehen, um auch dafür neue Lösungen zu finden. Dort, südlich des Mittellandkanals, würde der Ortsrat ebenfalls einen Kreisel bevorzugen.

