Wunstorf

Die Ampelanlage in Höhe des Klinikums ist defekt. Ein gefahrloses Überqueren der Südstraße ist für Fußgängerinnen und Fußgänger derzeit nur an den benachbarten Übergängen möglich. Eine mobile Ampelanlage soll kurzfristig Abhilfe schaffen. Die Anlage steht schon, war aber am Mittwoch gegen 15 Uhr noch nicht angeschlossen.

Ampelanlage soll nächste Woche repariert werden

Bis zur Reparatur der alten Ampel dauert es noch. „Das soll nächste Woche über die Bühne gehen“, verspricht Bernd Otremba, Leiter der zuständigen Straßenmeisterei. Ein Blitz hatte am Freitag die Ampelanlage zerstört. Da es für das alte Steuergerät keine Ersatzteile mehr gebe, musste ein neues bestellt werden. Auch der Schaltkasten wird ausgetauscht.

Von Rita Nandy