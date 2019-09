Steinhude

Die historische Kastenmangel in Steinhude ist die einzige in Europa, die in dieser Größe noch betriebsbereit ist. Weitere drei Anlagen befinden sich in Schweden, Österreich und im Deutschen Museum in München. Sie besteht seit 164 Jahren. Am Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 8. September, erhalten Besucher einen Einblick in das historische Handwerk. Die Eigentümer Gisela und Wilhelm Bredthauer führen zwischen 11 und 17 Uhr jeweils zur halben und vollen Stunde Kleingruppen den Prozess des Glättens vor. Ein zwölf Tonnen schwerer Kasten wird dabei über aufgewickeltes Leinen gerollt. Bis 1982 wurden Tücher bis zu einer Länge von 80 Metern auf diese Art von Falten befreit. An einer weiteren Maschine können Besucher erleben, wie Stoff befeuchtet wurde.

Die Kastenmangel und weitere historische Gerätschaften sind im Originalgebäude der Familie Bredthauer zu besichtigen. Quelle: privat

Seit 1998 sind die historischen Gerätschaften im Originalgebäude der Familie Bredthauer, Am Knick 8, untergebracht. Zur Einrichtung gehören Legetisch, Einsprengmaschine, Wickelstuhl, Mangelkasten, Handtuch- und Paketpressen sowie eine historische Werkbank. Zum Verweilen lädt nach einer Besichtigung eine kleine Kaffeestube ein. Der Eintritt ist frei.

In der Steinhuder Kastenmangel ist diese Maschine in Betrieb zu sehen, mit der Leinen befeuchtet wurde. Quelle: privat

Von Rita Nandy