Die katholische Kirche St. Bonifatius in Wunstorf öffnet ihre Türen täglich für ein Friedensgebet. Die Mischung aus Gebet, Musik und besinnlichen Momenten beginnt um 18 Uhr.

Friedensgebete in St. Bonifatius: In der katholischen Kirchengemeinde in Wunstorf steht eine Freundschaftsikone aus Taizé, die auch zu stillen Gebeten einladen soll. Quelle: privat