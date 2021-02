Wunstorf

Kredite, Miete – und kaum Umsatz: Die Unternehmerinnen und Unternehmer in der Innenstadt trifft die coronabedingte Schließung ihrer Geschäfte in der Fußgängerzone hart. Seit sieben Wochen dürfen sie ihre Kundinnen und Kunden nur vor den Ladentüren begrüßen. Mit einem Onlineservice versuchen sie sich über Wasser zu halten. Zudem bleiben versprochene staatliche Hilfen aus, oder die Auszahlung verzögert sich. Einige Inhaber sagen, ihre finanziellen Reserven seien mittlerweile aufgebraucht. Bei einer Demonstration, an der sich überwiegend Betroffene aus der Friseur- und Kosmetikbranche beteiligten, kritisierten sie am Donnerstagabend nicht ausreichende Corona-Hilfen.

Inhaberin des Bastelladens muss Grundsicherung beantragen

Dazu gehört auch Petra Sommer vom Bastelladen an der Langen Straße. Sie habe jetzt Grundsicherung beim Jobcenter beantragt. „Mal sehen, was daraus wird“, sagt die Wunstorferin. Im vergangenen Jahr habe sie im März beim ersten Lockdown sofort Corona-Hilfe beantragt, das Geld aber erst im Juli erhalten. Damit konnte sie zumindest die ausstehende Miete begleichen. Die laufenden Kosten haben sich für Sommer sogar noch erhöht. Sie hat für ihre beliebten Bastelkurse zusätzlich noch einen Raum angemietet. Doch kaum war der Vertrag unterzeichnet, verbot die Corona-Verordnung das gemeinsame Basteln.

Mit Foam Clay, das im Bastelladen erhältlich ist, lassen sich ganz einfach österliche Dekorationen herstellen Quelle: Sven Sokoll

Lieferanten verlängern Zahlungsziel

Stattdessen bietet sie nun unter anderem Sets mit Materialien und Anleitungen an, die sich Kundinnen und Kunden nach einer Online- oder telefonischen Bestellung abholen können. Der Abholservice gleicht den normalen Umsatz jedoch keinesfalls aus. Im Januar habe er im Vergleich zum Vorjahr bei nur 10 Prozent gelegen. Unterstützung bieten die Lieferanten. „Die sind toll. Wir kriegen 60 bis 90 Tage Zahlungsziel“, ist Sommer dankbar.

Werbegemeinschaft erlässt Beiträge Die Werbegemeinschaft Wunstorf möchte ihre Mitglieder während der Corona-Pandemie unterstützen. Inhaberinnen und Inhabern von geschlossenen Geschäfte sei in diesem Monat kein Beitrag abgezogen worden, sagt der Vorsitzende Christoph Rüther. Außerdem soll es zu einem sehr günstigen Preis Starthilfe für eine Präsentation in den sozialen Netzwerken geben. Dazu könnten die Anmeldung, Fotos oder ein Imagefilmchen gehören. Das Angebot soll sehr kurzfristig starten. Ebenso überarbeitet die Werbegemeinschaft ihre Homepage. Die rund 60 Mitglieder sollen ihre Waren dort als erweitertes Schaufenster mit Produktfotos noch besser vorstellen können. Auch ist ein Wettbewerb geplant. Besucherinnen und Besucher der Fußgängerzone sollen ihre Verbesserungsvorschläge für die Innenstadt nennen. Schwierig umzusetzen, aber denkbar sei künftig auch, einen gemeinsamen Lieferservice anzubieten, sagt Rüther. Sein Wunsch allerdings ist: „Ich hoffe, dass wir im März wieder öffnen dürfen.“ Dass einige Geschäfte wegen der Pandemie für immer schließen, haben die Vorstandsmitglieder bisher nicht gehört.

Viele Kunden von Markus Mai probieren lieber in der Umkleidekabine Kleidung an, als online zu bestellen. Quelle: Rita Nandy (Archiv)

Onlineshop ersetzt nicht Einkauf vor Ort

Bei Mai – Mode für Männer an der Nordstraße möchte die Kundschaft die Kleidung anfassen und anprobieren, sagt Inhaber Markus Mai. Das könne ein Onlineshop nicht ersetzen. Dieser sei nur ein Tropfen auf den heißen Stein, die einzige Möglichkeit, überhaupt etwas zu verdienen. Er schlägt vor, die Geschäfte wenigstens für eine Person gleichzeitig zu öffnen. Mai fühlt sich von Staat und Politik im Stich gelassen. „Wir haben bisher keine Hilfen gesehen“, sagt der Geschäftsmann. So sei zwar zunächst Geld geflossen, dies habe er aber wegen eines Fehlers im Antrag wieder zurückzahlen müssen. „Der Handel darf keine Fehler machen, die Politik schon“, ärgert er sich. Warum gebe es keine zweite Chance für die Antragstellung?

Und auch von einer Gewerbesteuerstundung, wie sie Wunstorf und andere Kommunen anbieten, halte er nichts. Das Geld müsse trotzdem gezahlt werden. Stadtsprecher Alexander Stockum verteidigt diesen zinslosen Aufschub. Er solle die Zeit überbrücken, bis die versprochenen finanziellen Hilfen auf dem Konto der Gewerbetreibenden eingehen. 88 Unternehmerinnen und Unternehmer hätten davon seit März 2020 Gebrauch gemacht.

Petra Battmer informiert seit Längerem ihre Kundinnen per Whatsapp und über soziale Netzwerk über neue Angebote in ihrem Geschäft. Quelle: Rita Nandy (Archiv)

„Hoffentlich kommen die Kundinnen zurück“

Dass finanzielle Hilfen kommen, findet Petra Battmer von Pit’s Laden, Nordstraße, wichtig. „Wir haben seit sieben Wochen geschlossen. Es muss jetzt etwas passieren“, fordert die Geschäftsfrau. Einzelhandelsunternehmen müssten auf ihre prekäre Situation aufmerksam machen. Sie profitiere davon, dass sie schon seit Jahren Kontakt per Whatsapp zu ihren treuen Kundinnen pflege. Battmer präsentiert ihre Mode auch in den sozialen Netzwerken. Außerdem bietet sie ein Schaufenstershopping mit wechselnder Dekoration an. Und während sich im Lager noch die alte Winterware stapelt, ist sie nach Hamburg gefahren, um dort die neue Herbst-/Winterware zu bestellen. „Hoffentlich kommen die Kundinnen zurück“, sagt Battmer.

