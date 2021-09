Steinhude

Die Mehrheitsgruppe im Wunstorfer Rat hat versucht, die künftigen Parkregeln in Teilen des Steinhuder Zentrums in den politischen Beratungen noch zu ergänzen. Wie Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt (CDU) nach der Sitzung des Verwaltungsausschusses am Montag berichtete, hatten SPD, Grüne und FDP beantragt, Anliegerparkausweise in der betroffenen Zone nicht gelten zu lassen, damit diese nicht die Plätze für die Besucherinnen und Besucher der Geschäfte blockieren.

„Eine solche Regelung hätten wir aber vorbereiten lassen müssen“, sagte Eberhardt. So ist der Ausschuss doch bei der ursprünglichen Vorlage geblieben, mit der an den Straßen Vor dem Tore, An der Friedenseiche und Graf-Wilhelm-Straße eine sogenannte Brötchentaste in den künftigen Parkgebührenautomaten ermöglichen soll, bis zu 15 Minuten für Einkäufe kostenlos zu parken. Am Mittwoch, 29. September, muss der Rat diesen Versuch jetzt noch beschließen. Er tagt ab 18 Uhr in der Otto-Hahn-Schule.

Von Sven Sokoll