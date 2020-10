Steinhude

Die neue Beschilderung eines Einfahrtsverbots soll in Steinhude Schule machen. Vor wenigen Tagen hatte die Verwaltung den Sölterweg entsprechen beschildert, damit die Touristen am Ortseingang dort keine Parkplätze suchen, sondern lieber gegenüber auf den Großparkplatz fahren. Auf dem Sölterweg darf aber weiterhin in beide Richtungen gefahren werden.

Eine ähnliche Beschilderung plant die Verwaltung jetzt für den Spoorweg, der an der Grundschule entlang verläuft. Von der Meerstraße aus, die zu den Strandterrassen und dem Großparkplatz führt, ist er künftig auch nicht mehr zu erreichen. Damit wollte der Ortsrat auch das Verkehrsaufkommen an der Grundschule senken.

Auch in den Spoorweg dürfen Autofahrer von der Meerstraße aus künftig nicht mehr fahren. Quelle: Sven Sokoll

In beiden Fälle sind schon Bedenken laut geworden, dass die neuen Umwege mehr Verkehr an anderen Stellen erzeugen. Nach einem Jahr soll aber noch einmal diskutiert werden, ob die Schilder bleiben sollen. Auch zum Großparkplatz soll die Zufahrt an einer Stelle gesperrt werden. Der Ortsrat will die beiden vorgestellten Varianten dafür aber später noch einmal beraten.

Von Sven Sokoll