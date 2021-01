Die Arbeiten am Jugendtreff Altes Pfarrhaus in Wunstorf-Steinhude sind abgeschlossen. Neues Leben kann dort aufgrund der Corona-Pandemie allerdings nicht einziehen. Sobald es wieder möglich ist, soll mit der Hausaufgabenhilfe gestartet werden.

Corona-Pandemie verhindert Eröffnung des neuen Jugendtreffs in Steinhude

