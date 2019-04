Blumenau

In einem Straßengraben an der Kreisstraße 333 ist eine 40-jährige Autofahrerin am Freitag gegen 14.20 Uhr am Ortsausgang von Blumenau mit ihrem Kia gelandet, nachdem der Wagen in einer Kurve von der Fahrbahn gerutscht war. Ihr Kind, das im Auto saß, wurde dabei leicht verletzt.

Von Sven Sokoll