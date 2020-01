Steinhude

Die Leiterin des Kinder- und Jugendtreffs Küsterhaus hat ihren Vertrag überraschend nicht verlängert. Dadurch ändert sich das Angebot ab sofort: Kinder können sich dienstags von 12.45 bis 15.30 Uhr in der Einrichtung an der Straße Am Anger treffen. Eine Hausaufgabenzeit gibt es zwischen 14 und 15 Uhr. Die Spielzeit entfällt. Der Teenkreis Seeprovinz für Jugendliche ab 13 Jahre kommt jeweils am ersten, dritten und gegebenenfalls fünften Dienstag im Monat von 18 bis 20 Uhr zusammen. Für den Jugendabend, Schüler ab der Konfirmation, ist zur selben Uhrzeit jeweils der zweite und vierte Dienstag reserviert.

Donnerstags gibt es derzeit kein Mittagessen und keine Spielzeit. Die Einrichtung ist von 12.45 bis 15.30 Uhr geöffnet. Hausaufgabenzeit ist zwischen 14 und 15 Uhr. Die Änderungen gelten erst einmal, so lange wie die Leitungsposition unbesetzt ist.

Von Rita Nandy