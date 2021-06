Wunstorf

Auf den Bau-Hof fertig los: Unter diesem Motto können Eltern mit ihren Kindern ab drei Jahren am Sonnabend, 5. Juni, einen entspannten Nachmittag verbringen. Auf dem Programm stehen zwischen 12 und 18 Uhr kreative Angebote. Es werden Dinge des Alltags hergestellt oder Anregungen zum nachhaltigeren Leben gegeben. Zudem besteht die Möglichkeit, sich mit anderen Eltern auszutauschen, den Kindern beim Spielen zuzusehen oder selbst einmal die neue BMX-Anlage auszuprobieren.

Familienaktionstag wird bis Mitte Dezember fortgesetzt

„Unser Ziel ist es, einen Raum für aktive Familienzeit draußen an der frischen Luft zu schaffen und damit Menschen nach der langen Zeit der Beschränkungen wieder zusammen zu führen“, so Dani Marchthaler, Leiterin des Bau-Hofs. Der Familienaktionstag läuft an jedem Sonnabend bis Mitte Dezember. Er wird von der Region Hannover gefördert.

Von Rita Nandy