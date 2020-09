Wunstorf

Ein sechs Wochen alter Säugling ist in Wunstorf verletzt worden, als sein Kinderwagen in einem Linienbus umstürzte. Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben am Donnerstag um 16 Uhr. Der Bus war bei Edeka Kappe nach links auf die Hochstraße Richtung Bahnhof eingebogen. Obwohl der Fahrer den Bus langsam durch die Kurve geführt haben soll, kippte der Kinderwagen um. Das Baby stürzte aus dem Wagen und schlug mit dem Hinterkopf auf den Boden. Ein Rettungswagen brachte die Mutter aus Gehrden, deren Tochter und das Baby in eine Klinik. Die Ärzte schlossen eine lebensbedrohliche Verletzung aber vorerst aus.

Von dpa/ Markus Holz