Wunstorf

Wenn Sänger Mark Gillespie den Titel „Shine on your crazy diamond“ anstimmt, meint man, Weltstar David Gilmoure von der legendären britischen Rockband Pink Floyd zu hören. Er ist aber der Sänger und Gründer der Tribute-Band Kings of Floyd, die am Sonnabend, 12. Oktober, ein Konzert im Stadttheater gibt. Das beginnt um 20 Uhr. Es gibt noch Karten.

Die Kings of Floyd wurden im Dezember 2011 als Tribute an eine der größten Rockbands gegründet. Die gemeinsame Leidenschaft der sieben Musiker für Pink Floyd war eine wesentliche Grundlage für die jetzigen Erfolge mit zahlreichen Auftritten in ganz Deutschland auf vielen Bühnen und bei Festivals. Im Jahr 2017 traten die Kings of Floyd auf ihrer Tournee in 48 Städten auf. Die Band nimmt die Zuhörer mit auf eine musikalische Reise durch die Hits der erfolgreichsten Phase Pink Floyds. „Die Musiker wollen ihr Publikum mit musikalischer Klasse, aufwändiger Bühnen-Show und großem Sound begeistern“, versprechen die Veranstalter.

Auf dem Programm stehen Hits wie „Meddle“ über „Dark Side of the Moon“, „Wish you were here“, „Animals“ bis zu „The Wall“. Aber auch Stücke wie „One of these Days“ und „Song Dogs of War“ sind zu hören. Mit ihrem Sound schaffen Kings of Floyd die nahezu perfekte Illusion eines Pink-Floyd-Konzerts. Zur Band gehören Sänger und Gitarrist Mark Gillespie, Maurus Fischer (Gitarre), Jürgen Magdziak (Keyboard/Gesang), Hans Maahn (Bass), Bernie Bovens (Drums), Bernd Winterschladen (Saxofon) und Sängerin Lucy Wende.

Karten gibt es in der Geschäftsstelle von HAZ und NP in Wunstorf, Mittelstraße 5. Sie kosten ab 35,50 Euro.

Von Anke Lütjens