Kolenfeld

Die evangelische Kirchengemeinde Kolenfeld hofft auf schönes Wetter. Sie möchte ihre Gottesdienst bis zu den Sommerferien draußen vor der Kirche oder im Garten am Gemeindehaus abhalten. Sollte dies einmal witterungsbedingt nicht möglich sein, findet der Gottesdienst drinnen statt. Geplant ist ein 14-tägiger Rhythmus.

Pastor spricht über Verbindung zwischen Himmel und Erde

Los geht es am Sonntag, 2. Mai. Der Open-Air-Gottesdienst mit Prädikantin Frauke Harland-Ahlborn beginnt um 10.30 Uhr. Den Himmelfahrtstag, 13. Mai, feiern die Kolenfelder gemeinsam mit den Gläubigen aus Groß Munzel-Landringhausen. Treffpunkt ist um 11 Uhr im Innenhof der Lebenshilfe Holtensen, Bultfeld 2. Der Kolenfelder Pastor Gunnar Schulz-Achelis hält eine Predigt zum Thema „Verbindung zwischen Himmel und Erde“. Er interviewt die Leiterin der Einrichtung, Joanna Starke. Groß Munzels Pastorin Julia Krohmer übernimmt den liturgischen Part des Gottesdienstes.

Andachten to go liegen im Zettelkasten

An den Sonntagen, für die kein Präsenzgottesdienst geplant ist, gibt es eine kurze „Andacht to go“. Die Zettel liegen in der Box neben dem Schaukasten, Kirchdamm 12. Sie sind auch auf der Homepage der Gemeinde unter kirche-kolenfeld.wir-e.de nachzulesen.

Sommerkirche unternimmt Abenteuerreisen

An Pfingstsonntag, 23. Mai, möchte Pastorin Christa Hafermann die neue Vikarin Laura Gries vorstellen. Die beiden Frauen gestalten ab 10.30 Uhr gemeinsam die Andacht. Weitere Termine sind für 6. und 20. Juni sowie 4. und 18. Juli vorgesehen. Danach beginnt die rotierende Sommerkirche in der Region Südland mit ihren sieben Kirchengemeinden. Sie steht unter dem Motto „Abenteuerreisen in der Bibel“.

Von Rita Nandy