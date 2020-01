Luthe

Ein außergewöhnliches Fotomotiv war die bunt illuminierte Luther Kirche am Sonnabend. Bereits in der Dämmerung postierten Fotografen ihre Stative auf dem Kirchplatz. Auch Ulrich Kober drückte auf den Auslöser. Zuvor hatte sich der Hobbyfotograf über Drohnen und Architekturfotografie im Dorfgemeinschaftshaus informiert. „Ich bin seit 10 Uhr dabei“, sagt der Luther. Ohne Kamera geht er nicht aus dem Haus. Seine Lieblingsmotive: „Alles, was sich nicht bewegt“, sagt er.

Ulrich Kober fotografiert die illuminierte Luther Kirche. Quelle: Rita Nandy

Tag der Fotografie war ein voller Erfolg

Die Volkshochschule hatte für ihren Tag der Fotografie ein umfangreiches Programm angeboten. „Es war ein voller Erfolg“, sagte Organisator Alexander Lüder, Fachbereichsleiter der VHS, erfreut. Etwa 125 Interessenten waren gekommen. Teilweise gab es nur noch Stehplätze. Einen großen Dank sprach er den beiden Dozenten Lukas Büsse und Piet Schwarz aus. Letzterer zeigte, wie analoge Fotografie funktioniert. Dafür hatte er seine Kameras aus den Jahren 1926 und 1960 mitgebracht. Neuer waren die Modelle, die auf den Stativen vor der Kirche standen.

Warten auf die Dunkelheit: Die Fotografen richten ihre Kameras aus. Quelle: Rita Nandy

