Bokeloh

Die Kirchengemeinde Bokeloh beteiligt sich als bislang erste und einzige Gemeinde im Kirchenkreis Neustadt-Wunstorf am Umweltmanagementsystem „Der Grüne Hahn“. Am Sonntag, 25. Juli, beginnt um 16 Uhr im Pfarrgarten ein Festgottesdienst zur Verleihung des Umweltsiegels mit Superintendent Michael Hagen.

Das Siegel ist der Versuch, kirchliches Gebäudemanagement mit Blick auf das Klima zu verbessern. Ist die Heizung richtig eingestellt? Wird richtig gelüftet? Sind Häuser energiesparend gedämmt? Die Kirche will Umweltauswirkungen verringern und nachhaltiger wirtschaften.

Initiatoren gründen siebenköpfiges Umweltteam

Michael Bruns-Kempf, Referent des Arbeitsfeldes Umwelt- und Klimaschutz im Haus kirchlicher Dienste in Hannover, hat die Kirchengemeinde auf dem Weg zum Zertifikat begleitet. Er überreicht dem Umweltteam der Gemeinde die Urkunde. „Neben Reinhard Benhöfer und Gabi Gust war er einer der drei Referenten, die uns das kirchliche Umweltmanagement erklärt und uns geschult haben“, sagt Jutta Rohrbach vom Umweltteam der Gemeinde. Sie und ihr Mann Hans-Jörg sind auf die Idee gekommen, für das Zertifikat zu arbeiten.

So sieht die Plakette „Der Grüne Hahn“ aus. Quelle: privat

Rohrbachs haben an einer einjährigen Fortbildung im Haus für kirchliche Dienste in Hannover teilgenommen. An zwei Wochenenden und an drei Zirkeltagen haben sie alles über den Grünen Hahn und das Umweltmanagement für Kirchengemeinden erfahren. „Noch während der Fortbildung haben wir ein siebenköpfiges Umweltteam gegründet. Der Kirchenvorstand hatte beschlossen, dass wir das Umweltmanagementsystem in unserer Gemeinde aufbauen“, berichtet Rohrbach. Der Kirchenvorstand ernannte die Rohrbachs zu den Umwelt- und Energiemanagementbeauftragten.

Kirchengemeinde führt Umweltmanagement ein

Die Kirchengemeinde hat in den vergangenen drei Jahren am Umweltmanagement gearbeitet und Leitlinien aufgestellt. Weil die vorgeschriebenen Kriterien erfüllt sind, hat die Kirchengemeinde die Plakette „Der Grüne Hahn“ bekommen. „Unser Ziel ist es weiterhin, den Energieverbrauch zu reduzieren, die Energieeffizienz zu verbessern und Umwelt- und Naturbelastungen zu vermindern“, sagt Rohrbach. Auf dem Kirchendach gibt es eine Fotovoltaikanlage. Abfall soll weitestgehend vermieden werden.

Das Umweltteam kontrolliert deshalb monatlich den Energieverbrauch. Als Leuchtmittel verwendet die Kirchengemeinde zurzeit LED- und Energiesparlampen. Beim Auswechseln sollen nur noch LED-Lampen verwendet werden. Im vergangenen Jahr hat die Gemeinde den Brenner der Heizungsanlage ausgetauscht. „In diesem Jahr konnten wir mit Hilfe der Bingo-Umweltstiftung neue Büsche pflanzen und Blumenwiesen anlegen“, berichtet Rohrbach.

Das Umweltteam der Kirchengemeinde Bokeloh pflanzt Büsche. Quelle: privat

„Wir sind in unserer Kirchengemeinde bestrebt, nachhaltig und saisonal in Bokeloh und Umgebung einzukaufen. Rund 85 Prozent der Waren stammen aus der Region oder werden bei Veranstaltungen von ortsansässigen Firmen geliefert“, sagt Rohrbach. Obst und Blumenschmuck auf dem Altar, solange sie blühen, stammen aus den eigenen Gärten. „Viele Bokeloher bieten uns an, dass wir den Blumenschmuck aus ihren Gärten verwenden dürfen.“

Gemeinde betreibt auch kleinen Fairtrade-Stand

Außerdem betreibt die Gemeinde einen kleinen Fairtrade-Stand mit Kaffee und Tee. 2016 hat die Gemeinde den ersten Preis „Der faire Einkaufswagen“, einen Fairtrade-Award in Niedersachsen, gewonnen. Diese Auszeichnung hat der Kirchliche Entwicklungsdienst der Landeskirche von Landesbischof Ralf Meister in der Bokeloher Kirche verleihen lassen.

Von Anke Lütjens