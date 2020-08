Idensen/Bokeloh

Zu einem Pilgertag im Butteramt lädt die Kirchengemeinde Bokeloh zusammen mit den Pilgerbegleiterinnen Gudrun Laqua und Susanne Rust ein. Er beginnt am Sonntag, 23. August, um 11 Uhr mit einem Gottesdienst innerhalb der Sommerkirche an der Sigwardskirche Idensen. Die Predigt hält Prädikant Jörg Mecke. Danach treffen sich alle Pilger vor dem Sigwards-Garten und starten um 12 Uhr zur Pilgerwanderung nach Bokeloh. Ziel ist die Kirche Zum Heiligen Kreuz.

Die erste Etappe führt sieben Kilometer durch den Wald, die zweite vier Kilometer über den Feldweg Bruch. Die Pilger werden um 14.45 an der Kirche empfangen. Um 15 Uhr beginnt ein Pilgergottesdienst mit Pastorin Susanne von Stemm und Diakon Andreas Litzke. Zum Abschluss ist ein gemeinsames Pilgermahl vorgesehen. Aufgrund der Corona-Einschränkungen bringt jeder sein eigenes Essen mit. Für Wasser und Saft ist gesorgt. Anmeldungen sind unter Telefon (05031) 14715 oder (05031) 16922 sowie per E-Mail an su-rust@t-online.de oder gudrunlaqua@freenet.de möglich.

Von Anke Lütjens