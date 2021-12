Idensen

Es gibt Neuigkeiten aus der Sigwardskirche. Die restauratorische Untersuchung der Turmhalle der Sigwardskirche ist nach Angaben von Jörg Mecke vom Kirchenvorstand und dem Freundeskreis Sigwardskirche ein kostspieliges Unterfangen. Mehr als 1000 Euro pro Quadratmeter Grundfläche sind geschätzt, um den kleinen Raum, durch den Besucher die Kirche betreten, zu begutachten.

„Dabei werden die verwendete Putze analysiert und der Zustand dokumentiert – Veränderungen oder Ausbesserungen werden nicht vorgenommen“, teilt Mecke mit. Die Kirchengemeinde musste die Untersuchung auf Drängen des niedersächsischen Landesamtes für Denkmalpflege vornehmen lassen, weil die Turmhalle – im Gegensatz zur Kirche – noch nie untersucht wurde. Da diekleine Kirchengemeinde damit finanziell überfordert ist, übernimmt die EU gut dieHälfte der Kosten in Höhe von 8750 Euro. Und der Freundeskreis Sigwardskirche unterstützt mit weiteren 5000 Euro aus Spenden und Mitgliedsbeiträgen

Die Turmhalle soll intensiv untersucht werden. Quelle: Sven Sokoll

Letzte Nachtkirche in diesem Jahr öffnet

Am kommenden Freitag, 10. Dezember, ist die Sigwardskirche zum letzten Mal in diesem Jahr von 20bis 21 Uhr für Andacht und Einkehr geöffnet. Nur durch Kerzenlicht ausgeleuchtet, untermalt leise Musik die besondere Stimmung in dem alten Gemäuer. Während dieser kleinen Auszeit können sich alle Besucher und Besucherinnen mit den Wolldecken kuschelig warm halten.

Neue Hygieneregeln für Gottesdienste vorgesehen

Der Kirchenvorstand der Kirchengemeinde Idensen-Mesmerode hat beschlossen, dass für alle Gottesdienste die 3G-Regelung und FFP2-Masken zu tragen sind – für Innen- und Außengottesdienste. Dabei darf an den beiden Open-Air-Gottesdiensten am Heiligabend gesungenwerden, in der Kirche jedoch nicht. Damit kommt der Kirchenvorstand einerseits der Verantwortung gegenüber den Besuchern nach, ermöglicht andererseits aber würdige Festtagsgottesdienste.

Kalender der Sigwardskirche erhältlich

Der Freundeskreis Sigwardskirche hat für 2022 Kalender produziert: 13 Bilder mit neuen, ungewohnten Motiven wurden in gleich drei Größen gedruckt. Sowohl als Tischkalender mit 12 x 12 cm für 5 Euro, in DIN A4 für 9 Euro und in DIN A3-Format für 15 € jeweils zuzüglich Versand können Interessierte unter kalender@sigwardskirche.de bestellen. Die Kalender mit Motiven rund um die Sigwardskirche eignen sich auch als Weihnachtsgeschenke.

Bischof von Minden lässt Kirche erbauen

Die Sigwardskirche gilt als etwas ganz Besonderes und als eine der bedeutendsten sakralen Kleinbauten der Romanik. Im Jahr 1129 ist Kirche erstmals urkundlich in einer Schenkungsurkunde erwähnt worden, als ihre Fundamente entstanden. Ursprünglich sollte sie Hof- und Eigenkirche und später auch Grabeskirche des Bischofs Sigward von Minden (1120-1140) werden. Der weitgereiste Begleiter des Kaisers Lothar III. holte bedeutende Freskenmaler nach Idensen, die die Kirche nach byzantinischen Vorbildern ausmalten.

Von Anke Lütjens