Kolenfeld

Die Kirchengemeinde Kolenfeld begrüßt am Pfingstsonntag, 23. Mai, ihre neue Vikarin Laura Gries. Die Theologin wird sich in den nächsten gut zwei Jahren in Kolenfeld darauf vorbereiten, als Pastorin tätig zu werden, und darf an dem Tag auch den ersten Gottesdienst halten. Er beginnt um 10.30 Uhr unter freiem Himmel an der Kirche.

Die 26-Jährige ist im Alten Land aufgewachsen und hat sich früh in der Kirchenarbeit mit Kindern und Jugendlichen engagiert. Eigentlich wollte sie Diakonin werden, hätte nach dem Abitur aber auf die Ausbildung warten müssen. Deswegen fing sie doch ein Theologiestudium in Hamburg an. „Und dabei fand ich vor allem die alten Sprachen faszinierend und bin so dazu gekommen, dass ich diesen Weg weitergehen wollte“, sagt sie.

Studium in Göttingen abgeschlossen

Am zweiten Studienort Göttingen schloss sie das Examen dann im Februar ab. Kurz vor Weihnachten hatte sie bereits das Angebot bekommen, ihr Vikariat in Kolenfeld absolvieren zu können. Als wichtigste Qualität für das Pastorenamt sieht sie, dass sie gut zuhören kann: „So will ich versuchen, den Leuten unvoreingenommen gegenüberzutreten.“

Die Kolenfelder Pastorin Christa Hafermann war gern bereit, erneut als Mentorin in der Ausbildung tätig zu sein. Die Gelegenheit bekommen Gemeinden sonst nicht so häufig, zählt der aktuelle Jahrgang im niedersachsenweiten Ausbildungsverbund der Landeskirchen doch nur zehn Vikare.

Seminare in Loccum ergänzen die praktische Ausbildung in den Gemeinden, doch die sind derzeit wegen Corona nur beschränkt möglich. „Weil in Kolenfeld nicht alle möglichen Aufgaben eines Pastors gefordert sind, geht die praktische Ausbildung aber auch über die Grenzen unserer Gemeinde hinaus“, berichtet Hafermann.

Kolenfelder sind offen

Die Pastorin glaubt, dass die Kolenfelder sehr offen auf Neue in der Dorfgemeinschaft zugehen und dass der Ort deshalb gut für ein Vikariat geeignet ist. Laura Griese fand gut, dass die Gemeinde zwar gut vernetzt ist, aber vieles, etwa beim Konfirmandenunterricht, noch sehr klassisch macht. „Außerdem habe ich schon gelernt, dass hier einige Familien die Gemeinde über Generationen hinweg geprägt haben“, sagt sie.

Die Kolenfelder Kirche ist in den nächsten zwei Jahren der Arbeitsplatz von Vikarin Laura Gries. Quelle: Sven Sokoll (Archiv)

Die Vikarin will sich dafür einsetzen, dass die Menschen wieder häufiger in der Bibel lesen. Außerdem ist ihr die Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern wichtig. „Ich will das nicht nur an der Sprache deutlich machen, sondern auch Gott nicht nur als Mann verstanden wissen.“ Ihre ersten Rituale und Gottesdienste geht sie selbstbewusst an: „Ich bin natürlich schon angespannt und bereite mich gut vor. Ich habe aber keine Angst davor, etwas falsch zu machen, weil ich einfach so agiere, wie ich bin“, versichert Laura Gries.

Hafermann betont, dass sie sich als Pastorin auch um Aufgaben wie das Personal und das Gebäudemanagement kümmern müsse. „Die Tage sind wegen der Arbeit mit vielen Ehrenamtlichen oft sehr lang, aber dann muss man versuchen, sich zwischendurch einmal drei Stunden frei zu nehmen“, berichtet sie. Außerdem gibt es einen Anspruch auf einen dienstfreien Tag pro Woche.

Von Sven Sokoll