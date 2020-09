Kolenfeld

Die evangelische Kirchengemeinde feiert am Sonntag, 20. September, ab 11 Uhr Erntedank im Gemeindegarten. Beim Gottesdienst werden den Besuchern auch die neuen Konfirmandinnen und Konfirmanden vorgestellt. Der Posaunenchor übernimmt die musikalische Gestaltung. Der Garten soll mit vielen Blumen, Obst und Gemüse geschmückt werden. Daher freut sich die Kirche über Erntegaben. Küsterin Nina Heise nimmt diese am Sonnabend um 10 Uhr in Empfang. Nach dem Gottesdienst erhalten die DRK-Kita und die Tafel Wunstorf die Spenden.

Von Rita Nandy