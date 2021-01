Kolenfeld

Die Kirchengemeinde Kolenfeld hat sich am Sonntag im Gottesdienst von Vikarin Hanna Lausen verabschiedet. Die 34-jährige Theologin tritt nach Ende ihrer praktischen Pastorenausbildung zum 1. Februar eine Pfarrstelle im Oldenburger Land an, und zwar in Hahn-Lehmden, einem Ortsteil von Rastede.

Kirchenvorstand bedankt sich für Engagement

In ihrer Mut machenden Predigt legte Lausen zwei biblische Geschichten aus, in denen es um „das Ende von Ressourcen“ geht. Sie ermunterte die 33 Besucher, dass am Ende in den Geschichten ein Neuanfang mit Gottes Hilfe stehe. „Lasst eure Hoffnung nicht fahren. Was leer ist, wird wieder voll“, sagte Lausen. Für den Kirchenvorstand dankte die stellvertretende Vorsitzende Erika Pläschke der Vikarin für ihr Engagement in der Gemeinde. Sie erinnerte an das Konfirmandenferienseminar im Jahr 2019, Lausens abgeschlossene Doktorarbeit sowie die Idee mit den Adventsfenstern im vorigen Dezember.

Vikarin lässt sich Adventsfenster einfallen

Statt eines Lebendigen Adventskalenders mit Andacht hatten Kolenfelder wegen Corona ein Fenster ihres Hauses adventlich dekoriert. Spaziergänger konnten sich einen besinnlichen Text abholen und das Fenster betrachten. Die Gemeindebeiratsvorsitzende Marianne Rohrsen überreichte der scheidenden Vikarin ein persönliches Fotobuch, Kirchenvorsteherin Eva Kühn eine Blumenschale.

„Wir gönnen dich der anderen Gemeinde“, sagte Pastorin Christa Hafermann. Sie erinnerte daran, dass Lausens Ehemann Sänger aus Kolenfeld und der Region bei dem Martin-Luther-King Musicalprojekt begleitet hatte. Das Ehepaar Lausen zieht gemeinsam mit seinem vierjährigen Sohn nach Rastede um. „Ich habe die Zeit hier sehr genossen und habe viele tolle Menschen kennengelernt“, sagte Lausen zum Abschied.

