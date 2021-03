Luthe

Friedhof im Wandel: Die Kirchengemeinde Luthe hat auf dem Gelände weitere Urnengräber angelegt und einige Verschönerungen vorgenommen. Dazu gehört auch, das Gestrüpp an der alten Kapelle zu entfernen. Dieser Bereich soll mit bienenfreundlichen Pflanzen neu gestaltet werden. Doch das Entfernen alter Grabsteine und -tafeln von ehemaligen Luther Pastoren am Hauptweg des alten Friedhofsteiles stößt nun bei einigen Menschen auf Unverständnis.

„Unverantwortlich und pietätlos ist der Umgang mit den an der Kapelle aufbewahrten Grabsteinen und Grabtafeln, darunter auch die aller Luther Pastoren seit 1900“, kritisieren Heidrun und Wolfgang Hirsch in einem Schreiben an die Redaktion. Sie hatten in der Zeitung von dem Vorgang erfahren. Ihren Angaben zu Folge liegen die Grabsteine jetzt achtlos auf einem Haufen, andere wurden wohl bereits im Schuttcontainer entsorgt. „So geht man mit Kirchen- und Ortshistorie nicht um“, schreibt Familie Hirsch weiter. Wer dafür die Verantwortung trage, solle umgehend sein Amt niederlegen, fordern sie.

Gedenken entspricht nicht mehr dem Zeitgeist

Der Grund für das Entfernen liegt nach Angaben von Günther Röbbeln darin, dass der Zeitgeist sich verändert habe. Der Luther kümmert sich ehrenamtlich um Angelegenheiten, die den Friedhof betreffen, und er hat auch die Anlage des neuen Teils begleitet. „Als wir den Bewuchs an der alten Kapelle entfernt haben, haben wir nach dem Sinn der einfach hingestellten Grabsteine gefragt. Nach heutiger Sicht waren das normale Menschen, die ihre Arbeit gemacht haben“, sagt Röbbeln. Früher hätten Pastoren und Lehrer eben eine andere Bedeutung gehabt als heute.

Nach Ansicht der Gemeinde bedarf es keiner Gedenkstätte dieser Art. Die in den vergangenen Jahrzehnten abgelegten Grab- und Erinnerungssteine von Soldaten des Zweiten Weltkriegs werden innerhalb der Neugestaltung ebenfalls entfernt.

Von Anke Lütjens