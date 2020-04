Wunstorf

Die Kirchengemeinde St. Johannes bietet wegen des Coronavirus ihre Gottesdienste online auf Youtube an. Wer mitfeiern möchte, findet die Gottesdienste über die Youtube-Suche unter dem Begriff „ St. Johannes Kirchengemeinde“. Jeden Sonntag werden die Gottesdienste um 10 Uhr auf der Plattform veröffentlicht – auch am Sonntag, 5. April.

Der Gottesdienst am Gründonnerstag, 9.April, beginnt um 19 Uhr. Karfreitag, 10. April, und Ostersonntag, 12. April, sowie am Ostermontag, 13. April, fängt die Übertragung jeweils um 10 Uhr an. Ein Gottesdienst auf Spanisch ist am Ostersonntag um 15 Uhr vorgesehen. Die Predigten hält Pastor Claus-Carsten Möller.

Außerdem versendet die Kirchengemeinde für jeden Tag einen geistlichen Impuls an alle Interessierten, die es wünschen. „Futter für die Seele“, sagt Pastor Möller. Wer Interesse daran hat, sendet eine E-Mail an St.Johannes Wunstorf@gmx.net.

